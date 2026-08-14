След 8 години: Германец успя да си върне конфискуван от полицията Golf

Германец си е върнал конфискуван автомобил осем години след полицейския му арест. Автомеханикът Петер Муджано от германския Геретсрид си е осигурил връщането на своя Volkswagen Golf след близо осем години. Тунингованият автомобил е бил конфискуван от полицията през февруари 2018 г., пише сайтът Motor.

Преди 8 години около дузина полицаи са пристигнали в работилницата му рано сутринта. Те са претърсили колата и са я отнели без обяснение.

Тунинг маниакът инвестирал приблизително 33 000 евро в модифициране на автомобила, включително инсталиране на нова изпускателна система. Полицаите обаче заподозрели, че германецът е с фалшиви стикире за немски технически преглед.

Полицията смятала, че табелите са заварени, за да заблудят инспекторите. Собственикът категорично отрече това, твърдейки, че маркировките са задължително изискване на самия сертифициращ орган.

Разследването се проточило с години с няколко съдебни заседания. В крайна сметка независими експерти заключили, че маркировките на изпускателната система напълно отговарят на действащите по това време разпоредби.

Наказателното дело срещу Петер Муджано било прекратено и голфът върнат на собственика му. В сегашното си състояние обаче колата струва приблизително 6000 евро, така че механикът ще търси обезщетение за загубената стойност.