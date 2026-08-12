Ан Хатауей с шеметна визия и изповед за третата бременност

Ан Хатауей е в напреднала бременност и сияе.

През юни 43-годишната актриса издаде, че ще става майка за трети път.

Преди дни тя присъства на премиерата на новия филм, в който участва - "The End of Oak Street" и омая всички с визията си. За събитието звездата заложи на син копринен топ, който е без ръкави, но с яка, къс отпред и доста дълъг отзад. Тя носи и класически сини дънки, като ясно се забелязва наедрялото ѝ коремче.

Ан е с вдигната на опашка коса. Тя носи впечатляващи бижута и е на розови токчета. Феновете са очаровани от естествената ѝ визия и пишат, че третата бременност ѝ се отразява прекрасно.

Самата актриса направи коментар за нея. Тя сподели, че бременността през 40-те ѝ години се усеща различно, в сравнение с тези през 30-те.

"Знаете, бях в моите 30 години с другите две, и аз съм толкова различна сега... Нещо се случи, когато станах на 40 г... Мисля, че съм по-добра в това да бъда в настоящето, в момента, да живея с благодарност и да не приемам нищо за даденост.", посочи звездата пред "People".

Още за бременноста и кадрите - вижте в teenproblem.net