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Джорджина Родригес осинови трите големи деца на Кристиано Роналдо

Футболистът пък беше уловен да носи с гордост брачната си халка

25.08.2026 | 20:47 ч. 3
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Децата на Кристиано Роналдо, родени от неизвестни сурогатни майки, вече си имат законен втори родител след сватбата между футболиста и дългогодишната му любима.

Стана ясно, че Джорджина Родригес е взела важно решение и е осиновила трите по-големи деца на футболиста след тайната им сватба в средата на август.

Малко повече от седмица след като Джорджина и Кристиано се ожениха, младоженците, според съобщенията, са направили още една важна стъпка за семейството си.

Според съобщения в португалската преса, Джорджина е осиновила трите най-големи деца на Кристиано, Кристиано Роналдо-младши и близнаците Ева Мария и Матео, официално признавайки семейна връзка, която съществува от години.

Истината е, че тя се отнася с децата на любимия си като тяхна майка още откакто задълбочи връзката си със спортната звезда преди 9-10 години.

Съобщеното идва малко след като двойката си каза „Да“ в дома си на остров Мадейра на 11 август, отбелязвайки нова глава след десетилетие заедно.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

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