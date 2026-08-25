Скандалът със заглушителите: Много говорене от властта, без конкретни действия

Скандалът със заглушителите е поредният случай, при който има много говорене от страна на властта, но липсват конкретни действия. Около това мнение се обединиха журналистите Валерия Велева и Бойко Станкушев в студиото на "Денят ON AIR".

Според Велева държавата не е дала достатъчно отговори какво се случва след откриването на устройството и какви действия са предприети срещу хората, свързвани със случая.

"Имаме едно говорене, много активно, много зрелищно, но никакви действия на властта", коментира тя.

Пробити ли са институциите?

Станкушев също изрази съмнение, че случаят ще доведе до реални последствия. По думите му подобни ситуации са се случвали и преди, когато лица, които е трябвало да бъдат проверени, са били предварително предупредени.

"Аз мисля, че господин Размиг Керопе Чакърян просто е бил предупреден, взети са мерки и нищо няма да се разбере", заяви Станкушев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него проблемът е по-дълбок и засяга самите институции. Той смята, че дори компетентните служители не могат да работят ефективно, когато ключови позиции в системите са компрометирани.

"Системите са пробити", каза Станкушев. Той свърза състоянието на институциите с липсата на политически елит, който да има воля и капацитет за промяна.

"Тука няма политически елит от много отдавна", заяви журналистът.

Двамата коментираха и управлението на Румен Радев. Велева обърна внимание на противоречието между заявките за борба с "мутри" и "олигархия" и присъствието във властта на хора, заемали високи позиции и при предишни управления.

Радев и Йотова с различни послания преди президентския вот

Според журналистката предстоящите президентски избори не са предрешени, тъй като политическата ситуация остава динамична. Тя коментира и различията между публичното поведение на Радев и посланията на Илияна Йотова.

Станкушев определи поведението на президента като прекалено конфронтационно и смята, че военното му мислене му пречи в политиката.

"В политиката не е така. Не може."

По думите му, ако Радев продължи по този начин, подкрепата за него може да намалее значително.

"Аз казвам, че той след 12-14 месеца ще се стопи наполовина само заради това, че постъпва по тоя начин", заключи Станкушев.