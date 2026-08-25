Костадинов убеден: Ние сме тези, които могат да свалят Радев от власт

Румен Радев и Димитър Стоянов работят за Иран, заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в ефира на предаването "Денят ON AIR".

"Те накараха огромното мнозинство от българските граждани да симпатизират на Иран и геройската му съпротива срещу терористичната атака от страна на САЩ и Израел. Срещу Иран беше извършена пиратска атака, целенасочено беше извършено покушение срещу ръководството на тази държава. Иран победи САЩ и Израел, тази война обаче продължава", каза още гостът на Bulgaria ON AIR.

Когато България зае страната на агресора САЩ с правителствата на Желязков, Гюров и Радев, накараха българите да симпатизират на Иран.

Костадинов заговори за предателска политика от страна на управляващите и посочи, че Радев усилено се е запътил по стъпките на Кирил Петков.

"Остава му само да започне да прави протести срещу опозицията."

Костадинов отрече да има хибридна операция на Иран в България.

"Иран максимално честно излезе с дипломатически ноти, с които предупреди България, че след като дава територията и небето си срещу Иран, се превръща в легитимна цел. На практика нашата държава обяви война на Иран", посочи лидерът на "Възраждане".

"Знаем ли къде са самолетите в момента? Досега самолетите не просто оставаха, те се увеличаваха. Приемаме, че Димитър Стоянов не е излъгал за пореден път, но нашето решение на НС дава разрешение почти до края на октомври за престой на тези самолети", обясни Костадинов.

По думите му нашата държава се е превърнала в най-робския сателит.

"Или Демерджиев не е знаел какво става в полицията, или си е затварял очите досега. Това правителство не контролира собствената си държава. Какви арести? Няма такова нещо като преборена олигархия. Олигархията просто се преоблече", настоя Костадинов по темата с GPS заглушителя в ресторант в кв. "Драгалевци" в София.

"В петък ме викаха за пореден път на разпит в полицията - защото съм гласувал с дъщеря ми на изборите. Водиш си детето, показваш му как се гласува и приключваш. Прокуратурата получава сигнал от будна варненска гражданка, активистка на ПП-ДБ, тя изпраща сигнал в полицията. Полицията казва, че няма извършено престъпление. Прокуратурата го връща обратно, че не е извършен разпит на заподозрения Костадин Костадинов. В момента полицията във Варна издирва членовете на секцията, в която аз съм гласувал, за да ги разпитва. Това е третият път, в който съм принуден да давам показания в полицията за 4 месеца", съобщи Костадинов.

"Имаме сведения, че в момента ДАНС разработва "Възраждане". Според ДАНС Движение "23 септември" се води радикална организация. Те са лява организация, те са антинацисти. Защитават българския национален интерес заедно с "Възраждане". Получихме информация от наши симпатизанти, че ни разработват, че ни подслушват. Хората, които го правят, трябва да отидат в затвора. Сигурен съм, че телефонът ми се подслушва не от вчера и днес. Страх ги е от "Възраждане". Днес беше повдигнато обвинение на трима наши бивши депутати", каза още депутатът.

Костадинов изтъкна, ще дойде време, в което "Възраждане" ще управлява и "ние ще извадим цялата тази информация".

"Не се бавим с кандидатурата. Имаме пет имена, вървят вътрешни процедури на одобрение. Трябва да извадим възможно най-добрата фигура. Статуквото се е консолидирало около Радев, ГЕРБ и ДПС са негови притурки, донякъде същото важи за ПП и ДБ. Ние сме тези, които могат да свалят Радев от власт", заяви гостът.

Костадинов отклони въпроса дали самият той ще се кандидатира за президент и уточни, че партията ще вземе решение в рамките на десетина дни.

"Йотова е кандидат на статуквото и повтаря думите на Радев. Никой не е казал, че няма да се явя аз. Обсъждаме пет имена", отбеляза той.

Този ВСС трябва да бъде сменен изцяло, но "Възраждане" няма да даде подкрепа в колаборация с ГЕРБ и ДПС, стана ясно от думите на Костадинов.

"Тези 11 човека, които ще избере НС, са изключително важни. За ГЕРБ и ДПС е важно да имат свои хора там", подчерта той и добави, че не е изненадан от номинацията на Сийка Милева от страна на прокурорите.

"Прокуратурата е престъпна групировка и трябва да бъде изцяло разбира. Да бъдат вкарани в затворите", категоричен е Костадинов.