Ким Кардашян и Луис Хамилтън вече искат деца

Ким Кардашян и Луис Хамилтън може да имат собствено дете скоро.

Нещата между 45-годишната риалити звезда и 41-годишният автомобилен състезател стават сериозни. Те явно искат общи деца.

Двамата са заедно от началото на годината. И като годишнината им наближава, те мислят за следващите стъпки във връзката си.

"Те са наистина влюбени. Ким може да иска да има още деца - с Луис. Те просто се разбират един друг, разбират странностите на другия. Тя е наистина щастлива с него.", коментира източник на "Us Weekly".

Явно близките им са щастливи за тях.

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