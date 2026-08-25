Сътрудничка на Володимир Зеленски е задържана заради корупция

Близка сътрудничка на украинския президент Володимир Зеленски е наложено предварително задържане за срок от 60 дни, тъй като срещу нея тече разследване за пране на пари, съобщиха днес прокурорите, цитирани от ДПА.

Ирина Мудра е заемала поста заместник-ръководител на канцеларията на Зеленски, преди той да я уволни миналата седмица, след като се появиха обвинения срещу нея и бивш депутат.

Делото, в което са замесени няколко заподозрени, се отнася до предполагаема схема за изпиране на милиони долари.

Разследващите смятат, че групата е изпрала около 3,3 милиона долара, за да финансира освобождаване под гаранция на бившия министър на енергетиката Герман Галушченко, срещу когото са повдигнати отделни обвинения в корупция.

На видеозаписи се вижда как днес Мудра беше изведена от съдебната зала с белезници, съобщава БТА.

Според прокуратурата Върховният антикорупционен съд на Украйна е определил гаранция в размер на около 455 000 долара.

Местните медии цитират думите на Мудра, че тя не разполага с парите и ще помоли приятели да ѝ помогнат да събере сумата.

Ако успее да внесе гаранцията, на Мудра ще бъде забранено да напуска Киевска област и няма да ѝ бъде позволено да разговаря със свидетели или потърпевши по делото.

Канцеларията на Зеленски вече е ставала обект на разследване от антикорупционните служби, което доведе до уволнението на бившия ѝ шеф Андрий Ермак.

Впоследствие Зеленски даде уверения, по-конкретно пред Европейския съюз, че ще води безкомпромисна борба срещу корупцията в Украйна.

Въпреки реформите страната, която кандидатства за членство в ЕС, се смята за една от най-корумпираните държави в Европа, отбелязва ДПА.