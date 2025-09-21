IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
10 причини да пиете овесено мляко

Намалява риска от сърдечносъдови заболявания

21.09.2025 | 12:34 ч.
Снимка: istock

Млякото от овесени ядки или овесеното мляко е здравословна алтернатива на животинското мляко, което не съдържат лактоза. То е полезно заради богатото наличие на витамини и минерали в състава си. Може да се използва успешно в редица рецепти за храни и напитки като прекрасен заместител с множество хранителни ползи. 

Кои са 10-те здравословни ползи от млякото от овесени ядки?

1.    Източник на витамини от група В, витамин А, С и D.

Млякото от овесени ядки е един от най-добрите източници на витамин В12, витамин В2, витамин А, С и D сред алтернативните млека. То е отличен източник на есенциални хранителни вещества, които имат ползи за деленето и регенерацията на нервните клетки, мозъчните клетки, клетките на кожата, кръвните клетки. 

2.    Източник на диетични фибри. 

Фибрите в овесеното мляко са в изобилие, което го прави много полезно за червата, храносмилателната система, имунната система, поддържането на здравословни нива на кръвна захар и холестерола. 

