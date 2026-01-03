Какви здравни съвети всъщност си струва да се следват през 2026 г.?

Новата година е време, когато мнозина се опитват да започнат добри нови навици и да се ангажират с подобряване на здравето и благополучието. Но колкото и възвишени да са обещанията, те могат бързо да станат обезсърчителни с всички съвети и понякога противоречива информация, идваща от новинарски репортажи, рекламодатели, инфлуенсъри, приятели и дори политици.

Но експертите най-вече съветват да се придържаме към простота.

С настъпването на 2026 г., ето какво можете да пропуснете, на какво трябва да обърнете внимание и как да получите достоверна информация, когато неизбежно се сблъскате с по-объркващи твърдения през следващата година.

Протеините и фибрите са важни, но вероятно не е нужно да плащате повече

Що се отнася до вашата диета, експертите казват, че повечето хора могат да пропуснат допълнителното хранене. Ако се храните достатъчно, вероятно получавате достатъчно протеини и не се нуждаете от продукти, които обещават голям тласък.

Вярно е, че много хора биха могли да се възползват от повече фибри в диетата си. Експертите обаче предупреждават срещу екстремните тенденции за "максимално използване на фибри" и вместо това препоръчват да си набавяте фибри от пълнозърнести храни като плодове, зеленчуци, боб и пълнозърнести храни.

Добрата рутина за грижа за кожата не е скъпа или сложна

Онази 20-стъпкова рутина за грижа за кожата и серум за 200 евро, които някой TikTokker ви продава?

Дерматолозите настояват, че наистина нямате нужда от това. Стойте далеч от телешката лой и вместо това нанесете добър слънцезащитен крем (да, дори и да имате по-тъмна кожа), казват те.

Същото правило за простота важи и за този едночасов "душ с всичко". Най-добрите душове са прости и кратки, казват дерматолозите, не се изисква "двойно почистване". А това е и много по-добре за околната среда!

Има много прости начини да си осигурите тренировка

Ако фитнесът и цялото му оборудване ви се струват плашещи, можете да се откажете от идеята, че се нуждаете от допълнителни материали за добра тренировка. Тази година завръщането на калистениката постави фокуса върху прости тренировки със собствено тегло, които можете да правите практически навсякъде, особено в уюта на дома си.

Изследванията показват, че калистениката помага за мускулната сила и аеробната кондиция. В крайна сметка може да се наложи да добавите вдигане на тежести или друго оборудване, но това е чудесно място да започнете да изграждате постоянство и увереност.

Дори и да мислите, че е вероятно да прекалите с алкохола тази Нова година, помощта е наблизо. Лекарите казват, че можете да се справите без "интравенозна терапия", която съдържа витамини, които можете да получите по-лесно и по-евтино под формата на хапчета. Но е малко вероятно да се нуждаете от добавки, ако имате балансирана диета.

Вие на практика плащате само за "скъпа урина", казва един лекар пред Еuronews.

Същото важи и за продукти, фокусирани върху "уелнес", като комплекти за тестване на микробиома, които генерират информация, върху която лекарите всъщност не могат да действат. И ако нямате диабет, има оскъдни доказателства, че се нуждаете от непрекъснато следене на глюкозата.

За да подобрите здравето си, върнете се към основите

Идеята за панацея хапче, продукт или рутина може да бъде примамлива. Но науката вече знае много за това как да подобри психическото и физическото здраве и те са изпитани и верни:

Независимо дали сте в града или на село, ходете повече. Изследванията показват, че ходенето е чудесно за физическото и психическото здраве. Толкова е полезно за вас, че лекарите буквално предписват време на открито на своите пациенти.

Вземете мерси, за да контролирате определени здравни показатели, като високо кръвно налягане, което често остава недиагностицирано и е известно, че причинява редица здравословни проблеми в бъдеще. Приоритизирайте достатъчно съня и се уверете, че семейството ви също го прави. Не се храните само правилно, а по-бавно.

Погрижете се и за ума си. Поставете по-добри граници с технологиите си и възвърнете и преквалифицирайте обхвата на вниманието си. Изградете социалните си мрежи и инвестирайте във всички форми на любов към хората около вас.

Тези промени в начина на живот не само ви карат да се чувствате по-добре в момента. Изследванията показват, че те влияят на живота ви в продължение на години, като намаляват риска от деменция и много други здравословни проблеми.

Не знаете на кого да се доверите? Започнете с вашия лекар

Може да е трудно да знаете кого да слушате за здравето си, когато сте изправени пред завладяващи лични истории в социалните медии от хора, които се кълнат, че нещо им е помогнало, или умен маркетинг и реклама от компании, които ви плашат или обещават лесно решение.

Тази година бяха повдигнати съмнения относно установената медицина, включително безопасността на хранителните оцветители, флуорните дентални лечения, ваксините срещу хепатит B за новородени и хормоналните терапии за менопауза.

Въпреки че медицинската система не е перфектна, вашият лекар остава най-добрият човек, с когото да говорите за превенция, здравословни проблеми и потенциални лечения.

Когато получите този лекарски преглед, можете да се възползвате максимално от него, като го заведете. списък с писмени въпроси и не се колебайте да поискате всякакви разяснения, от които се нуждаете.