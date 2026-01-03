„Делта Форс“ и залавянето на Мадуро: Колко ефективно е елитното подразделение на САЩ

Първият оперативен отряд „Делта“ на американската армия, по-известен като „Делта Форс“, е заслужил успешното навлизане във венецуелската столица Каракас и залавянето на президента Николас Мадуро в ранните часове на 3 януари. Операцията е втората в историята на подразделението за специални операции, предприето за залавяне на държавен глава, като залавянето на президента на голяма и богата на ресурси страна го прави най-известната мисия в историята на силите, пише MWM. Първата е залавянето на панамския президент Мануел Нориега през декември 1989 г. по време на операция „Справедлива кауза“. За разлика от други специални части, като например американските военноморски тюлени, е оповестена публично малко информация относно историята на операциите на „Делта Форс“. Потвърдено е, че те са играли важна роля в операция „Спешна ярост“ - нахлуването на Съединените щати в Гренада през 1983 г.

Създадена през 1997 г., структурата на „Делта Форс“ е повлияна от тази на Британската специална въздушна служба, в която нейният основател полковник Чарли Беквит е служил като офицер по обмен преди войната във Виетнам.

Докато повечето западни специални сили са многофункционални подразделения,

„Делта“ е особено фокусирана върху елиминирането или превземането на ценни цели и върху директните действия под прикритие, без да се използва за мащабно разузнаване или патрулиране. Подразделението е известно с високите си физически и психологически стандарти, като процесът на подбор набляга на самостоятелното вземане на решения, самостоятелната навигация под стрес и саморегулацията. В рамките на подразделението има по-малко видими разлики в ранга и остава силен акцент върху инициативността и адаптивността.

„Делта Форс“ е била разположена за операции зад иракските линии по време на войната в Персийския залив през 1991 г., а впоследствие е била разположена в Сомалия и е воювала с местни бунтовнически групировки през 1993 г., в резултат на което двама оперативни лица са били посмъртно наградени с Медал на честта, след като са били убити в битката за Могадишу. Въпреки че „Делта Форс“ е участвала в редица операции в Ирак, Афганистан и, според непотвърдени данни, и в Сирия, единствената потвърдена високопрофилна операция от началото на века, предшестваща избухването на войната с Венецуела, е била акция в Сирия през 2019 г., при която е убит ръководителят на терористичната групировка „Ислямска държава“ Абу Бакр ал-Багдади.