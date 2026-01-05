IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Най-малко 25 души се удавиха в Нигерия, обърна се лодка

Местни жители отивали на пазар

05.01.2026 | 09:53 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Най-малко 25 души се удавиха и 14 се водят изчезнали след преобръщането на лодка, плавала по река Йобе в Североизточна Нигерия, предаде Асошиейтед прес.

Лодката е превозвала местни жители, които са отивали към пазар в съседен град.

На борда на плавателния съд е имало общо 52-ма души, като 13 от тях са били спасени, пише в изявление на местната служба за спешна помощ.

„Спасително-издирвателните операции продължават, като служители по сигурността, спасителните екипи и доброволците от работят неуморно, за да открият изчезналите пътници и да извадят телата“, се посочва в текста.

Подобни инциденти се случват често в отдалечените райони на Нигерия, където водният транспорт е широко разпространен поради липсата на добри пътища.

Обикновено причините за преобръщането на плавателни съдове са свързани с лошата поддръжка и претоварването им. Лодките рядко са оборудвани със със спасителни жилетки. /БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

нигерия удавени лодка пазар
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem