Най-малко 25 души се удавиха в Нигерия, обърна се лодка

Най-малко 25 души се удавиха и 14 се водят изчезнали след преобръщането на лодка, плавала по река Йобе в Североизточна Нигерия, предаде Асошиейтед прес.

Лодката е превозвала местни жители, които са отивали към пазар в съседен град.

На борда на плавателния съд е имало общо 52-ма души, като 13 от тях са били спасени, пише в изявление на местната служба за спешна помощ.

„Спасително-издирвателните операции продължават, като служители по сигурността, спасителните екипи и доброволците от работят неуморно, за да открият изчезналите пътници и да извадят телата“, се посочва в текста.

Подобни инциденти се случват често в отдалечените райони на Нигерия, където водният транспорт е широко разпространен поради липсата на добри пътища.

Обикновено причините за преобръщането на плавателни съдове са свързани с лошата поддръжка и претоварването им. Лодките рядко са оборудвани със със спасителни жилетки. /БТА