Защо предозирането с витамини е рисковано?

Погрешното схващане, че „колкото повече, толкова по-добре“

03.01.2026 | 16:32 ч. 2
Снимка: istock

Витамините играят жизненоважна роля за поддържането на здравето ни, но приемането на прекалено много, особено чрез добавки, може да има обратен ефект. За разлика от балансираната диета, при която хранителните вещества се регулират по естествен начин, приемането на големи дози от определени витамини може да доведе до натрупване на токсини, вредни странични ефекти или дори да предизвика дългосрочни здравословни проблеми. Експертите предупреждават, че някои витамини се натрупват в организма и представляват сериозен риск, когато се консумират в излишък. 

Мастноразтворими витамини: висок риск от натрупване

Витамините А, D, Е и К се разтварят в мазнините и се съхраняват в черния дроб и мастните тъкани, според Healthline. Тъй като не се елиминират лесно, прекомерният прием, особено чрез добавки с високи дози може да доведе до опасно натрупване. Хроничното предозиране може да доведе до състояние, наречено хипервитаминоза. 

Примери:

Витамин А – прекалено голямото количество може да предизвика гадене, замъглено виждане или дори увреждане на черния дроб. 

Витамин D – прекалено голямото количество може да доведе до хиперкалциемия (прекалено много калций в кръвта), което уврежда бъбреците и сърцето. 

Витамин Е – в много високи дози може да повлияе на съсирването на кръвта и да я разреди. 

