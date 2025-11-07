С напредването на възрастта на жените през 20-те, 30-те, 40-те и след това, тялото се променя по много начини – мускулите се свиват, плътността на костите намалява, метаболизмът може да се забави. Но вдигането на тежести или други видове силови тренировки и упражнения за устойчивост са едно от най-ефективните средства за защита и подобряване на здравето с напредването на възрастта.

Ето основните ползи за женското здраве от вдигането на тежести:

Здраве на костите

Когато вдигате тежести или правите силови упражнения, костите ви получават механично напрежение и натоварване – това сигнализира на костообразуващите клетки (остеобластите) да укрепят и изградят костите. Това е особено важно за жените, тъй като те са изложени на по-висок риск от остеопороза малко преди и след менопаузата.

Метаболизъм и състав на тялото

Мускулите са по-активни метаболитно от мазнините. Колкото повече използваеми мускули имате, толкова повече калории изгаряте дори в покой. Когато жените изграждат сила, а не само правят кардио упражнения, те запазват мускулите си, ускоряват метаболизма си и подпомагат загубата на мазнини. Това предотвратява нежеланото натрупване на мазнини.

Източник: Сила на всяка възраст – 3 причини жените да вдигат тежести