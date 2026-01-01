IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Спешна акция: медицински хеликоптер откара тежко пострадал мъж от Гела до „Пирогов“

Инцидентът е станал, докато група туристи, отседнали в хотел в селото

01.01.2026 | 17:33 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Медицински хеликоптер бе задействан за спешна въздушна евакуация на млад мъж, пострадал при инцидент в родопското село Гела, каза за БТА д-р Велин Денев, началник на Центъра за спешна медицинска помощ в Смолян. Сигналът е подаден около 13:00 часа, след като екипът на спешна медицинска помощ, пристигнал на мястото на инцидента, е преценил, че състоянието на пострадалия налага незабавен транспорт до специализирано лечебно заведение.

„Касае се за млад мъж с тежка травма в областта на гърба и долните крайници. След преглед на място колегите от линейката прецениха, че пациентът се нуждае от транспортиране до Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“, поясни д-р Велин Денев.

Инцидентът е станал, докато група туристи, отседнали в хотел в селото, са се пързаляли по стръмна ливада с импровизирани средства. Пострадалият се е спускал с гумено съоръжение, наподобяващо шейна, когато при едно от спусканията е паднал тежко.

На място е бил и екип на Планинската спасителна служба – Пампорово.

медицински хеликоптер Пирогов Гела
