Риск за хиляди пациенти: Как се преизползват консумативи за еднократна употреба ВИДЕО

13 години хиляди пациенти в България са били изложени на риск. В наредба, подписана от министъра на здравеопазването на 8 май 2013 година, е посочено, че хирургически инструменти за еднократна употреба, не трябва да бъдат преизползвани. Тя е била отменена едва през април тази година.

През 2015 година в отделението по оперативна гинекология в болница "Пирогов" е разпространена вътрешна инструкция, според която инструментите за многократна и еднократна употреба трябва да бъдат почивствани и измивани от операционната сестра. Оказва се обаче, че комплектът, за който всеки пациент си плаща близо 700 долара, за да е чисто нов, се преизползва.

"Сблъсках се с една утвърдена практика. Инструменти, скъпоструващи, които са единствено и само за еднократна употреба, се използват многократно, което създава пряка заплаха за здравето и живота на пациентите", споделя пред Валя Ахчиева акушер-гинеколог, който напуска болницата, след като се противопоставя на практиката.

По думите му неговите колеги са заявили, че указанията върху инструмента не означават нищо. Той показва и снимка, на която се вижда, че в уж запечатания плик с почистения инструмент вътре, все пак има петно от кръв, тъй като дори и след многократно измиване и подсушаване, конструкцията на консуматива е позволява надеждното му почистване.

Използването повторно на инструмента, в чиято кухина остават кръв и биологичен материал от предишния пациент, може да доведе до зарязяване с всякакви кръвнопреносими инфекции, като ХИВ и СПИН, а при пренасяне на белтъци от друг човек - алцхаймер.

Сигнали са подавани до Агенция "Медицински надзор", реакция обаче не е имало.

Признание за практиката дойде и от д-р Людмил Джунков, началник на отделението по оперативна гинекология, който в разговор с Ахчиева признава, че инструментът се преизползва, въпреки европейските директиви, когато има възможност, самият апарат покзва, че е изправен и няма риск за пациента.

Цялото разследване гледайте във видеото:

Разследването възмути Ани Стоянова, майката на злополучно починалата Даяна. В коментар във Facebook тя отбеляза, че в "в България вече не е достатъчно да си платиш консумативите, да легнеш на операционната маса и да се довериш на лекарите, а трябва да си водиш и личен инспектор, който да следи дали някой няма да реши да спести от здравето ти".

Eто какво още пише Стоянова:

Имате нужда от гинекологична операция. Операцията минава, възстановявате се, продължавате живота си и след години ви диагностицират с Алцхаймер (цитирам лекар от репортажа). Ще го свържете ли с операцията? Едва ли. Защо изобщо би ви хрумнало да търсите връзка между двете?

А сега си представете нещо друго.

Имате нужда от спешна гинекологична операция. Здравната каса не покрива консуматива за лапароскопа и ви обясняват, че трябва да си го платите сами. Струва около 600 долара. Може да нямате тези пари, може да са последните ви спестявания, може да се наложи да ги вземете назаем, но когато става въпрос за живота ви, едва ли ще седнете да разсъждавате много. Ще ги намерите, ще платите и ще легнете на операционната маса с мисълта, че след малко хирургът ще разопакова чисто новия консуматив, за който току-що сте дали толкова пари, и ще направи всичко необходимо, за да ви спаси.

Само че нещата може да изглеждат съвсем различно от това, което си представяте.

Защото вашият "нов" консуматив всъщност вече е използван веднъж, два пъти, а може би и повече при операции на други хора, след което някой го е прибрал, обработил, стерилизирал и подготвил за следващия пациент. Не се притеснявайте, всичко е организирано, медицинската сестра го прави по заповед на завеждащия клиниката, така че вие спокойно можете да заспите, без изобщо да подозирате какво се случва. Е…малко кръв и биологичен материал, които ще започне да циркулира в тялото ви…подробности.

И тук идва най-интересното. Точно този консуматив е с конструкция, която не позволява надеждното му почистване след употреба, а производителят изрично е посочил, че е предназначен само за еднократна употреба. Не два пъти, не три пъти, не докато издържи, не докато някой реши, че изглежда достатъчно чист, а ЕДИН ПЪТ.

Защото в него могат да останат кръв и биологични материали от предишен пациент, които не могат да бъдат надеждно отстранени, а оттам възниква и рискът да бъдат пренесени в тялото на следващия човек.

Но какво от това, нали? Бизнес да има!

И вие си лежите на операционната маса, упоени, напълно беззащитни и доверили живота си на хората около вас, без да знаете, че инструментът, който се използва в тялото ви, може вече да е бил в телата на други пациенти. И ако след пет, десет или петнадесет години се разболеете от нещо, откъде изобщо ще ви хрумне да потърсите връзка с онази операция? Не казвам, че всяко заболяване може да бъде свързано с подобна практика, казвам, че никой няма право да ви излага на такъв риск, без дори да знаете за него.

Мислите си, че това е невъзможно?

Възможно е, приятели.

И преди някой да започне с обичайните обяснения за журналистически сензации, недоразумения и злонамерени атаки срещу лекарското съсловие, ще уточня, че в случая има издадена заповед, има признание на ръководителя на клиниката и има лекар, който е работил там, напуснал е именно заради тази практика и е решил да разкаже за нея пред Валя Ахчиева.

Разбирате ли изобщо за какво говорим? Някой е разпоредил повторната употреба на медицински консуматив, за който производителят изрично е посочил, че е еднократен и който според разследването не може да бъде надеждно почистен, а пациентите през това време са плащали, доверявали са се и са лягали на операционната маса, без да подозират нищо.

Това не е някаква дребна техническа подробност, която може да се обясни с недостиг на средства или лоша организация. Това е отношение към човешкия живот, при което някой очевидно е решил, че може да пренебрегне указанията на производителя, безопасността на пациентите и правото им да знаят какво се случва с телата им.

Благодарим ти, Валя Ахчиева, за смелостта да покажеш всичко това, защото без подобни разследвания вероятно още много хора щяха да продължават да плащат за спокойствието, че получават нов консуматив, без да знаят какво всъщност се използва при операциите им.

И сега имам едно предложение към Министерство на здравеопазването. Моля, издайте заповед, когато човек влиза за операция в "Пирогов", задължително да си води другарче в операционната, което да стои до масата и да следи какво точно се случва, дали консумативите са нови, дали някой не ги е ползвал преди това и дали случайно не са останали малко биологични спомени от предишния пациент. Защото очевидно в България вече не е достатъчно да си платиш консумативите, да легнеш на операционната маса и да се довериш на лекарите, а трябва да си водиш и личен инспектор, който да следи дали някой няма да реши да спести от здравето ти.

А Ивкова може спокойно да продължи героичната борба с вътреболничните инфекции чрез калцуни, защото явно голямата заплаха за пациентите е някой да прекрачи прага на болницата с неподходящи обувки, докато за повторната употреба на хирургически инструменти си има други правила, други заповеди и други разбирания за безопасност.

Защото в цялата тази история има нещо, което ме ужасява повече дори от самата практика, и то е спокойствието, с което подобно нещо може да бъде разпоредено, организирано и превърнато в част от ежедневието на една болница, докато хората отвън продължават да вярват, че щом са попаднали в ръцете на лекарите, някой непременно ще се погрижи за тях.

Такъв позор сте.

И не, този позор не е за всички лекари, защото точно един лекар е отказал да бъде част от това, напуснал е и е проговорил. Позорът е за онези, които са допуснали подобна практика, за онези, които са я разпоредили, и за всички, които са знаели и са предпочели да си мълчат.

В първия коментар оставям разследването на Валя Ахчиева. Гледайте го, изгледайте го цялото и после си помислете колко страшно е да живееш в държава, в която дори когато си платиш, дори когато се довериш и дори когато си напълно беззащитен на операционната маса, пак не можеш да бъдеш сигурен, че някой не е решил да прави икономии за твоя сметка.

За въпросната практика е намеквано и преди време

Студентът по медицина Василена Киара Димитрова днес припомни, че е намекнала за подобна практика преди няколко месеца. По думите й проблемът е по-голям - преизползват се инструменти не само в "Пирогов", но и във всички болници, както и при всички видове операции, не само гинекологичните.

Ето какво коментира тя:

На 24 юли тази година Ви споменах за тази схема. Не съм подсказвала на Valya Ahchieva , но нейното разследване потвърждава думите ми. Това не се случва само в Пирогов, а навсякъде, и не само с лапароскопски инструменти, а с всичко, което може да мине стерилизация (а понякога дори и да не може).

Не си мислете, че не се опитах. Говорих с министъра по въпроса още тогава. Както виждаме, резултат от говорене няма.

Знам, че си мислите, че лекарите имат избор. Не винаги имат такъв, както и в случая от репортажа, разпоредено е. Все пак винаги има една непреклонна глава, която с цената на собственото нещастие и проблеми ще се бори. Това правим и ние, борим се.

Моля Ви, пациенти, без Вас не можем да променим системата. Подкрепяйте ни в нашата битка, защото всеки от нас е потенциален потребител на тази система и искаме да получим най-доброто тогава. Нека всеки получава най-доброто. Ние като лекари винаги сме искали това.