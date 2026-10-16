MrBit дерби за Купата на България: Вихрен срещу Локомотив (София)

Фазата на 1/16-финалите в турнира за Купата на България предлага множество любопитни сблъсъци, но само един от тях носи символична стойност. Вихрен (Сандански) се изправя срещу Локомотив (София) само дни, след като обяви официалното си споразумение за сътрудничество с MrBit. Това означава, че за първи път в историята два клуба, спонсорирани от компанията, ще играят един срещу друг на зеления килим.

MrBit и Вихрен (Сандански) официално обявиха новината на 15 октомври 2026 г. Така MrBit вече е генерален спонсор на два български клуба - Вихрен и Локомотив (София), както и на второто ниво в родния футбол - MrBit Втора лига. По благоволението на жребия за Купата на България дебютът на санданчани с логото на MrBit на екипите им ще се състои срещу другия спонсориран от MrBit отбор.

Кога е мачът Вихрен - Локо (София) за Купата на България?

Мачът за Купа на България между Вихрен (Сандански) и Локомотив (София) започва от 12:00 ч. на 17 октомври, събота.

Най-интересното преди мача

Вихрен се носи на вихъра и право към местата за промоция към елита този сезон. Санданчани делят първото място в MrBit Втора лига с ЦСКА-София II и Черноморец (Бургас) и все още не познават вкуса на поражението на собствен терен. В първия кръг за Купата Вихрен срази Ботев (Нови Пазар) с 4:1 като гост.

Локомотив (София) потегли бавно, но постепенно намира форма и започна изкачването си към средата на таблицата в Първа лига. „Железничарите“ са спечелили само веднъж в 11 срещи, но винаги са костелив орех и благодарение на доста равенства изплуваха над опасната зона. Като отбор от елита, Локомотив започва участието си директно във втория кръг за Купата на България.

Съдбите на двата клуба почти се срещнаха през сезон 2015/16 г., но тогавашните несполуки на столичния тим доведоха до отмяна на планираните им сблъсъци в Югозападната Трета лига. Така Вихрен и Локомотив утре ще излязат заедно за официален мач за пръв път от 2009 г., когато „гладиаторите“ за последно бяха част от българската Първа лига.

Любопитно е, че 3 от 4 мача в Сандански по време на четиригодишния престой на Вихрен в елита, завършиха с домакинска победа. Почти 20 години по-късно летящият високо отбор на Вихрен ще опита да затвърди, а Локомотив (София) да наруши старата традиция в един нов род дерби - дербито на MrBit.