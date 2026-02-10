Великобритания въвежда Електронно разрешение за пътуване (ETA) от 25 февруари

Информираме всички пътници, че при пътуване след 25 февруари с полет до Лондон на националния авиопревозвач е необходимо да имат издадено Електронно разрешение за пътуване (ETA). Посетителите на Обединеното кралство, на които не е нужна виза за краткосрочни престои (до шест месеца) и нямат имиграционен статут във Великобритания, се нуждаят от новото електронно разрешение.

От 25 февруари 2026 г., пътниците, които не притежават ETA, няма да се допускат до качване на самолета и съответно не могат да пътуват легално до Обединеното кралство. Пристигащите пътници, които имат полети с прекачване (транзит) и преминават през паспортен контрол на Обединеното кралство, също трябва да имат издадено ETA. Тези пътници, които осъществяват само прекачване през летищата Хийтроу и Манчестър и не преминават през паспортен контрол на Обединеното кралство, към момента не се нуждаят от ETA.

Кандидатстването за електронния документ е бързо и лесно. ETA струва £16 и позволява многократни пътувания до Обединеното кралство за престои до шест месеца наведнъж в рамките на две години или до изтичане на паспорта на притежателя, което от двете настъпи първо.

Посетителите на Великобритания могат да намерят повече информация относно кандидатстването за ETA на GOV.UK или да изтеглят приложението UK ETA, за да подадат заявление за издаване на документа. Повечето заявления, подадени чрез приложението UK ETA, получават одобрение за минути, но пътуващите трябва да си осигурят три работни дни за получаване на решение.

Британските и ирландските граждани не се нуждаят от ETA, включително лицата с двойно гражданство. Въвеждането на ETA е в съответствие с подхода на много други държави относно граничната сигурност. Подобрението е част от осигуряването на по-ефективна, дигитална имиграционна система, която ще бъде по-бърза и по-сигурна за милионите хора, преминаващи през границата на Обединеното кралство всяка година.