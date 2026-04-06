Популярна драг кралица почина в съня си

Звездата от "Драг рейс: Филипините" ("Drag Race: Philippines") Мисуа е починала на 27-годишна възраст.

В четвъртък, 2 април, екипът на "Драг рейс: Филипините" и продуцентската компания World of Wonder обявиха в съвместна публикация в Instagram, че Мисуа е починала в съня си.

"С разбито сърце споделяме, че Мисуа, талантлива кралица, която трябваше да се появи в четвъртия сезон на "Драг рейс: Филипините", е починала в съня си сутринта на 2 април. Тя носеше светлина, артистичност и радост на всички около себе си и ще ни липсва безкрайно. Поставихме продукцията на пауза, за да се погрижим и да окажем подкрепа на нашия актьорски състав и екип в този изключително труден момент. Мислите ни са със семейството ѝ, приятелите ѝ и всички, които я обичаха. В контакт сме със семейството ѝ, което помоли за лично пространство в този тежък период", се казва в публикацията, придружена със снимка на Мисуа.

Точната причина за смъртта на Мисуа към момента не е ясна.

В знак на почит, участничката от "RuPaul's Drag Race Down Under" Хана Конда написа: "Абсолютно сърцераздирателно! Мислите ми са с моето филипинско семейство. Обичам ви всички и ви изпращам цялата си любов! Тя беше истинска звезда!"

Победителката от "RuPaul's Drag Race: UK vs. the World" Блу Хидрангеа също написа: "Опустошително! Изпращам цялата си любов към всички засегнати ❤️🙌."

Семейството на Джейсън Елви Тай, както е истинското име на драг кралицата, също отдаде почит към своя близък, съобщават Variety и People.

"Джейсън беше нашият безкрайно обичан син, брат, приятел, ментор и най-вече - звезда. Той ще липсва изключително много на своето любящо семейство и близки приятели", пише семейството в публикация във Facebook.