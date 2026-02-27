Снегът и минусовите температури в Русия привличат туристи от ОАЕ СНИМКИ

Reuters 1 / 6 / 6

При температури под нулата извън Москва, шейни от хъскита теглят туристи от Оман и Обединените арабски емирства през живописни заснежени полета с шейни, радвайки своите пътници, които никога преди не са преживявали руска зима, съобщава Ройтерс.

Наблизо двойка от Катар храни малко стадо елени, а други туристи от Близкия изток карат ховъркрафт с висока скорост през заснежено езеро.

"Беше като да се носиш по течението в пустинята, но тук е върху лед“, каза Бадрея Алмаруки, туристка от ОАЕ в хъски парка "Назариево“ – на 45 км западно от центъра на Москва, където табелите са написани както на арабски, така и на руски език.

Северно от града, друга група туристи от Персийския залив се тълпят в балон с горещ въздух, за да се носят над обширен снежен пейзаж.

"(Това беше) едно от най-хубавите занимания в живота ми!“, каза Аюб Азиз, турист от Саудитска Арабия, привлечен от преживяването в квартал Дмитров на 65 км от центъра на града, една от многото подобни дестинации за занимания, разпръснати из столицата.

Четири години след началото на войната на Русия в Украйна, отдръпването на Москва от Запада и стремежът ѝ да се сближи с други части на света доведоха до бум на арабскоговорящия туризъм.

Има повече директни полети между Москва и ключови столици от Персийския залив, нови безвизови режими и по-тесни дипломатически връзки поради ролята на Катар, ОАЕ и Саудитска Арабия в посредничеството при размяна на затворници или предаването на деца на Украйна.

С над 800 хиляди посещения миналата година, туристите от Китай, дългогодишен близък руски партньор, водят с голяма преднина пред официалните данни. Но Саудитска Арабия си осигури второто място за първи път миналата година с близо 75 хиляди туристи, което е увеличение с близо 36% на годишна база, докато над 59 хиляди туристи са дошли от ОАЕ, което я поставя на шесто място.

"На практика всички арабски страни са удвоили броя си, каза Александър Мусихин, генерален директор на туроператора Intourist и добавя: "Но има и дестинации като Саудитска Арабия, която е увеличила посещенията си в Русия – и по-специално в Москва – почти 15 пъти в сравнение с периода преди пандемията.

Туризмът е в разцвета си, въпреки войната

Посетителите от Персийския залив отсядат в луксозни хотели в центъра на столицата и са често срещана гледка в луксозни ресторанти с руска тематика и известни търговски улици или молове.

Те често харчат поне 200 000-300 000 рубли (6523 долара) за допълнителни услуги, казват туроператорите, и биха похарчили повече, ако правилата не ги ограничаваха до внасяне на 10 000 долара в брой без декларация. Западните санкции означават, че Visa и Mastercard не работят в Русия, "така че трябва да е в брой“, каза туристът от ОАЕ Рашан Годани.

Въпреки войната си с Украйна, Русия е посрещнала общо 1,64 милиона туристи през 2025 г. според асоциацията на туроператорите на страната, с 4,5% повече спрямо 2024 г., но рязко по-малко спрямо 2018 г., годината, в която Русия проведе Световното първенство по футбол, когато 4,2 милиона чуждестранни туристи посетиха страната.

За разлика от това, 2,45 милиона руснаци посетиха само ОАЕ миналата година, което е с близо една четвърт повече на годишна база, а някои руски бизнесмени откриха офиси в Дубай.

Мусихин, ръководителят на Intourist, заяви, че последиците от конфликта ограничават растежа. Той посочи периодичното и временно затваряне на руски летища поради атаки с украински дронове и по-дългото време, необходимо на туристите да преминат границата поради засилените проверки за сигурност.

"Туристите като цяло разбират този въпрос“, каза той.