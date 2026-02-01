Балтийско море замръзна, превърна се в атракция за местни и туристи

Студът не подмина и Европа. Брегът на Балтийско море замръзна и се превърна в атракция за местни и туристи, които не пропуснаха да се снимат.

В Канада няколко деца станаха жертва на арктически студ, който обхвана страната и достигна южните части на Съединените щати.

Хиляди полети бяха отменени, а милиони американци останаха по домовете си по препоръка на властите.

НАСА отложи старта на първата пилотирана мисия около Луната от програмата "Артемис", а в засегнатите райони на САЩ беше наблюдаван рядък феномен – поради рязкото застудяване дърветата буквално експлодираха.

Лошото време обхвана особено района на Лариса, причинявайки наводнения, свлачища и затворени пътища.

Явленията се съчетават с ветрове със сила от 8 до 9 по скалата на Бофор и локална градушка. Гражданска защита е в пълна бойна готовност, предаде кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Генералният секретар Никос Папаефстатиу свика извънредно заседание на Комитета за оценка на риска, за да се обсъдят мерки за защита.

Особено интензивни явления са отчетени в Тесалия (Лариса, Магнезия, Споради), Пиерия, Иматия и североизточната част на Егейско море.

В Лариса бурни ветрове и обилни валежи доведоха до наводнени улици. Бързеите преминават през бизнеси и домове в Агиокампос, преди да се влеят в морето.

Област Тесалия остава под наблюдение, а районът е поставен в червено състояние на тревога.

В Месиния свлачища и отломки по пътя Пидима-Арфара затрудняват движението, а властите призовават шофьорите да избягват пътуване.

Солун и околностите – ветрове и големи щети

В Солун бурните ветрове на Вардар събориха дървета, тенти и повредиха автомобили. В Харилау силни ветрове откъснаха покрива на стария комплекс "Алисида". Въпреки материалните щети, няма пострадали.

В Евия крайбрежните райони са особено засегнати, като силни вълни заляха пътища и тротоари, носейки боклуци и клони.

В Атика властите поставиха пътни барикади и бетонни блокове в южния квартал "Глифада", за да предотвратят нови трагедии след наводнението на 21 януари, когато жена загуби живота си.

Прогноза за следващите дни в Гърция

Утре се очакват силни явления в източната част на Егейско море, а в Додеканезите и Крит – проливни дъждове и бури.

Постепенно интензивността ще намалее, ветровете ще се обърнат към север и температурите ще паднат с 4-5 градуса.

Очаква се временно подобрение във вторник, но от сряда нови барометрични системи ще донесат дъжд и бури, главно в западната, северната и източната част на Егейско море.