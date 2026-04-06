Задържаха шейх от кралска фамилия у нас, осъден през 2017 г.

На 03.04.2026 г. Софийски градски съд (СГС) задържа за срок до 40 дни KH.Z.A., гражданин на Обединени арабски емирства (ОАЕ) след искане на Софийска градска прокуратура (СГП), образувано по реда на чл. 13, ал. 7 от Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА). Задържаният е обявен за международно издирване с цел екстрадиция и арест по искане на Интерпол ОАЕ – Абу Даби, въз основа на червен бюлетин от 01.12.2025 г.

С постановление от 01.04.2026 г. на прокурор при Върховна касационна прокуратура, чуждият гражданин е задържан за срок до 72 часа.

Спрямо KH.Z.A. е издадена национална заповед за арест от прокурора на Дубай, ОАЕ с цел изтърпяване на присъда от 26.07.2017 г. на съда на ОАЕ – Дубай за извършено престъпление по чл. 82 и чл. 404/1 от Федералния наказателен закон № 3 от 1987 г. на ОАЕ за създаването на Наказателен кодекс, изменен с Федерални закони № 7 от 2016 и № 24 от 2028 г., за деяние, формулирано като злоупотреба с доверие. Наложеното наказание е лишаване от свобода за срок от 6 месеца и глоба в размер на 20 737 263.37 AED – дирхами.

Деянието, за което е осъден KH.Z.A., съответства в най-голяма степен на престъпление по чл. 217, ал. 1 НК на Република България и е наказуемо с лишаване от свобода в размер до 3 години и глоба, а ако се касае за значителни или невъзстановени щети, наказанието е лишаване от свобода до 5 години и глоба. Също така извършеното престъпление съответства на престъпление по чл. 206, ал. 1 НК, което е наказуемо с лишаване от свобода от 1 до 6 години, а ако обсебването е в големи размери – чл. 206, ал. 3 НК, предвиденото наказание е от 3 до 10 години.

С постановление от 02.04.2026 г. наблюдаващият прокурор при СГП е наложил забрана на KH.Z.A. да напуска пределите на Република България.

В СГП освен постъпилите данни за издадена валидна национална заповед за арест, от страна на съдебните власти на ОАЕ е декларирано намерение за последващата екстрадиция на чуждия гражданин.

От изложените фактически обстоятелства и оперативни данни на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ при МВР – София е установено, че арабският гражданин, осъден за икономическо престъпление, разполага с финансови възможности да се укрие, тъй като същият е пребивавал в няколко държави, разположени на различни континенти.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Въззивното производство пред САС е насрочено за разглеждане на 09.04.2026 г.

Според "24 часа" по неофициална информация мъжът е член на кралска фамилия, братовчед на сегашния крал и внук на първия крал на ОАЕ.