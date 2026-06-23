240 евро струват шезлонг и чадър край "Свети Стефан" в Черна гора

Сити-хотел Свети Стефан в Черна гора, се завръща на световната туристическа карта на 1 юли, след петгодишна реставрация. Според твърденията на компанията "Adriatic Properties", от всички хотели Aman в света, Aman Свети Стефан в момента е първи по брой резервации, пише черногорският портал Vijesti.

От компанията потвърдиха, че всичко е готово за пристигането на гостите, както и че два световноизвестни ресторанта, "Zuma" и "Nammos", ще бъдат на разположение на гостите на този елитен курорт.

Вила Милочер, която посрещна първите си гости на 22 май, е практически разпродадена, а гостите могат да се насладят и на голям спа център на плажа Краличина. Наемателят отвори и плажовете, така че, в съответствие с постигнатото споразумение с правителството на Черна гора, плажът на Кралицата е резервиран за гости на хотела от 8:00 до 20:00 часа.

На Велика Милочерска, т.е. плаж Кралева, част от чадърите и шезлонгите са запазени за местните жители, а наемането на комплект, заедно с обслужването, струва 240 евро. Западният плаж Светостефанска също е отворен, където част от комплектите също са предназначени за местните жители и цената остава 240 евро.

Правителството прие предложение за условия на споразумение с наемателя "Adriatic Properties", за да се избегнат евентуални щети от над 100 милиона евро и да се даде възможност за повторно отваряне на комплекса.

Местните обаче се бунтуват заради оградата

Връщането на оградата на плажа Краличина предизвика бунт на местните жители. Членове на Общинския съвет на Свети Стефан наскоро подадоха жалба до Основната държавна прокуратура в Котор срещу компанията "Adriatic Properties" и други държавни и общински органи. Те са заподозрени в нарушаване на свободата на движение и неизпълнение на съдебно решение.

Жалбата е била подадена, след като наемателят, противно на окончателното решение, е монтирал отново оградите, които пречат на преминаването на крайбрежната алея от Свети Стефан до парк Милочерски от 8:00 до 20:00 часа. Миналата седмица местната общност е подала сигнал до Комуналната инспекция на община Будва с искане за премахване на, както се казва, незаконно поставен обект на обществената крайбрежна алея.

Шест десетилетия лукс

Историята на популярния Свец, уникален хотел, който е привличал световния звезден и политически елит в продължение на десетилетия, започва по време на комунистическата епоха. На 13 юли 1960 г. това необичайно рибарско селище Паштро, средновековна крепост, която е устоявала на нашествениците в продължение на векове, е превърнато в модерен курорт, който скоро става синоним на лукс. Тази година, на 13 юли, градският хотел ще отбележи своя 66-ти рожден ден.