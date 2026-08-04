Чуждите туристи у нас все по-често предпочитат градски туризъм, а не море

Ръст на чуждестранните посетители в България, които предпочитат градски туризъм, а не море, показват данни от туристическата индустрия.

"Тази тенденция се наложи след ковид времената и се радвам, че е устойчива. Това е най-важното, тъй като позволява на всички в туристическия бизнес да планират своите активности в перспектива съвсем спокойно".

Това каза пред БНР експертът по туризъм Байко Байков от Българската асоциация за устойчив туризъм, като обясни:

"Това са туристическите центрове, които са изявени с активности в сферата на културния туризъм - София, Пловдив, Велико Търново, Казанлък. Това са локомотивите на културния туризъм в България".

Той подчерта, че транспортната свързаност е основен фактор, а територията на България е достатъчно компактна и "дори с едно основно летище като София позволява на доста туристически пазари, основно в Европа - Южна и Източна Европа, да предоставят изключително атрактивен достъп на десетки милиони туристи":

"Това е една от причините България да бъде привлекателна за тях. Разбира се, това не е достатъчно и тук идва дейността, развивана от туроператорите - туристически пакети и атракции, които са подходящи за този вид туристи".

Най-много туристи, предпочитащи вътрешния туризъм у нас, са от Полша, посочи Байков и обясни, че причината отново е добрата транспортна свързаност между двете страни с нискотарифни авиопревозвачи:

"Полша, Италия и Испания са основните пазари, които в момента подхранват този туристически поток - както на самостоятелно организирани туристи, така и през туроператори".

За пазари като Китай, Япония или САЩ, Канада не разполагаме с директни връзки, което е една от причините от тези страни да имаме по-малък интерес, уточни Байков.

"Българските оператори подхранват интереса от тези пазари с комбинирани програми, които включват дестинации, които вече имат директни връзки", допълни той.