Последните дни на лятото с -10% за морска почивка в Къмпинг "Градина"

Лятото е най-хубаво, когато няма нужда да бързате и разполагате със своето време. Когато денят започва с изгрев над морето, продължава с разходка по плажа и завършва със залез под открито небе. Именно за онези пътешественици, които искат да се насладят на най-спокойните дни от сезона, Къмпинг „Градина“ стартира специална промоционална кампания.

В разгара на лятото от 03.08 до 03.09. всички гости на къмпинга могат да се възползват от 10% отстъпка при резервация за престой в периода между 23 август и 3 септември 2026 г.

Краят на август е сред най-предпочитаните моменти за морска почивка. Морето остава топло, плажовете са по-спокойни, а летните дни предлагат идеалната комбинация от слънце, тишина и време за истинска почивка. Това е времето, в което може да пробвате и нов воден спорт или морско приключения.

Разположен непосредствено до един от най-красивите плажни заливи на Южното Черноморие, Къмпинг „Градина“ предлага уютна атмосфера с модерни бунгала с комфортни стаи, оборудвана кухня и собствено барбекю. Тук имате свободата да прекарате ваканцията си така, както желаете – сред природата и морето, с книга на шезлонга, на гребена на вълната или с коктейл в ръка.

Промоционалната оферта е отлична възможност да удължите лятото и да се насладите на последните топли дни край морето на преференциални условия. Офертата е валидна до изчерпване на свободните места, като промоцията не важи за бунгала от типа SeaView Deluxe.

Не отлагайте почивката и срещата си с морето за догодина – подарете си още няколко летни дни край морския бряг, когато плажът е по-спокоен, а залезите са също толкова красиви. Споделете ценното си време през лятото със семейството или с близки приятели и се насладете заедно на морския дух.

За повече информация и резервации посетете campinggradina.com или официалните страници на Къмпинг „Градина“ във Facebook и Instagram.