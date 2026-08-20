Парадоксът "Атина": Евтина за туристите, скъпа за атиняните

Гръцката столица Атина остава сравнително достъпен европейски град по редица номинални ценови показатели, но за собствените ѝ жители съчетанието от ниски доходи, бързо поскъпване на жилищата и ограничено предлагане на достъпни имоти превръща гръцката столица в един от най-проблемните пазари на жилищна достъпност в Европейския съюз.

Това е основният извод от анализ на гръцкото издание "Катимерини", който съпоставя цените в Атина с тези в редица големи европейски градове. Данните, използвани в публикацията, показват привидния парадокс: Атина е по-евтина от Лондон, Париж, Виена, Берлин и други западноевропейски столици по абсолютни цени, но местните доходи са толкова по-ниски, че жилището и редица ежедневни разходи поглъщат непропорционално голяма част от дохода на домакинствата.

Тази картина се потвърждава и от официалната европейска статистика. Според Eurostat през 2024 г. Гърция е държавата от ЕС с най-висок дял на градското население, живеещо в домакинства, при които жилищните разходи надхвърлят 40% от разполагаемия доход - 29%, при около 10% средно за градовете в ЕС.

Доходите са ключът към "евтината" Атина

Средната нетна месечна заплата в Атина е около 1158 евро, докато средният наем за жилище в централните градски райони достига приблизително 640 евро месечно. Това означава, че един среден наем поглъща около 55% от нетния месечен доход. Самото съотношение е математически коректно, но трябва да се разглежда внимателно, тъй като става дума за градски ценови оценки, а не за официален показател на Eurostat за всички домакинства. Пазарните бази като Numbeo използват комбинация от потребителски данни и текущи наблюдения върху цените, поради което резултатите им не са пряко съпоставими с официалната статистика за домакинските бюджети.

Официалната статистика обаче показва колко сериозен е проблемът. Европейската комисия в последния си доклад за Гърция подчертава, че цените на жилищата и наемите са нараснали по-бързо от доходите, което е довело до влошаване на жилищната достъпност.

Още по-показателно е изследване от месец април 2026 г. Според него съотношението между наем и доход в Атина достига 70,2% за едностайно жилище до 60 кв. м. и 93,6% за двустайно, при съответно около 31-34% и 46% средно за ЕС. Разликата между тези показатели и 55-процентната оценка, използвана в последния анализ на гръцкото издание, произтича от различните методологии, размери на жилищата и дефиниции на дохода. И двата показателя обаче сочат в една посока – жилището в Атина е непропорционално скъпо спрямо доходите на местните жители.

Европейският парадокс: по-високи наеми, но и по-високи заплати

В центъра на Лисабон едностаен апартамент се оценява на около 1430 евро месечно, приблизително колкото е средната нетна месечна заплата. В Лондон наемът достига около 2677 евро, но високите британски доходи променят съотношението. В Рим и Мадрид делът на наема спрямо средната заплата също е по-висок от този в редица други западноевропейски столици.

Във Виена, Париж и Берлин номиналните жилищни разходи са значително по-високи от тези в Атина, но и средните доходи са съществено по-високи. Именно това е съществената разлика между цената и достъпността.

Една стока може да бъде евтина в абсолютни стойности и едновременно с това недостъпна за местното население. Този принцип е особено важен за Гърция, където средните трудови възнаграждения остават сред най-ниските в ЕС. Поради това сравненията единствено по номинални цени могат да създадат подвеждаща представа за реалния стандарт на живот.

Жилищната криза не е само атински феномен

Европейският съюз като цяло преминава през период на силно поскъпване на жилищата. Евростат отчита, че между 2015 г. и третото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в ЕС са се увеличили с 63,6%, а наемите - с 21,1%. Гръцкият случай обаче има специфики. Международният валутен фонд посочва, че в Гърция цените на жилищата, а в последно време и наемите, са изпреварили ръста на доходите. Сред причините са концентрираното търсене, включително от чуждестранни купувачи, структурните ограничения пред предлагането и несъответствието между наличните жилища и търсенето. Към това се добавят високите текущи разходи за поддръжка на жилищата, свързани със сравнително остарелия и енергийно неефективен жилищен фонд.

Според "Катимерини" хранене в по-достъпен ресторант в Атина струва около 15 евро, приблизително колкото в Париж, Берлин, Рим и Лисабон. В Лондон разходът е значително по-висок. Това обаче не означава автоматично, че храненето е евтино за атинянина. При сравнение с местните доходи една и съща номинална цена има различна покупателна тежест.

По някои хранителни продукти Атина действително е конкурентна по европейските стандарти. В същото време цените на определени основни стоки, включително млечните продукти и месото, остават относително високи спрямо доходите.

Евтин транспорт, скъп автомобил

Общественият транспорт е една от областите, в които Атина действително има конкурентно предимство. Цените остават ниски спрямо редица западноевропейски столици. При автомобилите картината е различна. Горивата са сред сравнително скъпите разходи за гръцките домакинства, като значителна част от крайната цена се формира от данъчното облагане. Това превръща автомобила в по-сериозно финансово бреме за домакинствата с ниски доходи.

Образование и услуги: ниски номинални цени, но и ниски доходи

Частните детски градини и международните училища също са по-евтини в номинално изражение от много западноевропейски столици. За домакинство с гръцки доход дори няколкостотин евро месечно могат да представляват значителен дял от бюджета. Това е общата закономерност, която се наблюдава в почти всички категории: Атина е евтина в сравнение с богатите европейски столици, но не е непременно евтина за хората, които получават гръцки доходи.

Цените на жилищата са другата страна на проблема

В абсолютни стойности Атина остава значително по-достъпна от Лондон, Париж и Виена. Но това предимство бързо се стопява, когато цените се съпоставят с местните заплати. Европейската комисия вече определя жилищната достъпност в Гърция като сериозно предизвикателство, а Международният валутен фонд предупреждава, че ръстът на цените и наемите изпреварва доходите.

Данните очертават Атина не толкова като „скъп“ град в класическия европейски смисъл, колкото като град с неблагоприятно съотношение между доходи и разходи. Номиналните цени на много услуги, хранителни продукти, транспорт и недвижими имоти остават под тези в най-богатите европейски столици. Но ниските трудови възнаграждения променят радикално реалната цена за местното население.

Именно жилището се оказва критичната точка. Официалните данни на Евростат показват, че Гърция е европейският лидер по дела на градските жители, за които жилищните разходи представляват прекомерна тежест.

Атина е един от най-ярките социално-икономически парадокси на съвременна Европа. Град, който изглежда сравнително евтин от перспективата на по-богатия европеец, е изключително скъп за собствения си гражданин.

Анализ на Международния отдел на Агенция БГНЕС. За публикацията са използвани данни от Евростат, Европейската комисия, Международен валутен фонд и Катимерини.