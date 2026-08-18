По-лесно и удобно пътувне: “България Еър“ с обновено мобилно приложение

“България Еър“ представи обновена версия на своето мобилно приложение, което превръща организацията на пътуването в бърз, лесен и удобен процес. Приложението е достъпно за устройства с Android и iOS, като предлага удобен интерфейс, подобрена навигация и разширени функционалности, позволяващи на пътниците да управляват пътуването директно от мобилния си телефон.

Чрез него потребителите могат да купуват самолетни билети за всички полети, предлагани от авиокомпанията, да запазват и управляват своите резервации, както и да извършват онлайн регистрация за полет само с няколко докосвания на екрана. След успешен check-in бордната карта остава запазена в приложението и е винаги на разположение на телефона при преминаване през летищните проверки.

Обновеното приложение дава възможност и за лесно персонализиране на пътуването чрез добавяне на разнообразни допълнителни услуги. Клиентите могат да включат регистриран багаж към билета, да изберат предпочитано място в самолета, да заявят специално меню за полета, както и да направят промени по своята резервация, когато това е необходимо. Всичко това е достъпно в една единствена платформа, без необходимост от посещение на офис или телефонно обаждане.

Сред новостите в последната версия са още по-интуитивен дизайн, оптимизирана скорост на работа и по-лесен процес за резервиране на билети и допълнителни услуги. Приложението предлага и известия за началото на онлайн регистрацията, както и актуална информация за специални оферти и промоционални кампании на авиокомпанията.

С обновеното мобилно приложение “България Еър“ продължава своята политика за развитие на дигиталните услуги и предоставяне на по-високо ниво на удобство за своите пътници. Независимо дали планират следващото си пътуване, управляват съществуваща резервация или добавят допълнителни услуги, клиентите могат да направят всичко бързо и сигурно директно от своя смартфон.

Приложението на националния превозвач може да бъде изтеглено безплатно от двата официални магазина Google Play и App Store.