Слънчево и топло време ни очаква днес

На места ще има разкъсана висока облачност

05.09.2025 | 07:00 ч. Обновена: 05.09.2025 | 08:03 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Днес ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Над Източна България ще има временни увеличения на облачността, по-значителни преди обяд. Ще духа слаб, в Източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София – около 29°.

В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 15°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, преди обяд с по-значителни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

