Идната седмица: Зимата отстъпва, пролетта чука на вратата

Динамично време очаква страната ни през уикенда заради пореден средиземноморски циклон, който ще премине през България, съобщи климатологът проф. Георги Рачев.

Още в петък следобед валежи ще обхванат Западна България, а до вечерта – почти цялата страна. През нощта срещу събота дъждът на много места ще премине в сняг.

В събота времето ще бъде по-студено и нестабилно. В Източна и Централна Северна България се очакват валежи от сняг, като на места ще се образува съществена снежна покривка. Количествата валежи ще бъдат около 10–15 литра на квадратен метър, което означава до 10–15 сантиметра нов сняг в районите с по-ниски температури.

„Нощес валя в Югоизточна България, сериозни валежи има в Португалия и Испания. Много вали, всичко е подгизнало във вода, и дори не някакви фантастични количества, а те са много големи, предизвикват наводнения“, каза проф. Рачев пред bTV

Температурите ще се понижат, като в източните райони ще бъдат отрицателни. В останалата част от страната ще се задържат около нулата или малко над нея, сочи прогнозата на проф. Рачев.

В неделя валежите ще отслабват, а температурите ще започнат плавно да се повишават. Сутрешните стойности ще са около нулата, но през деня ще се усети тенденция към затопляне.

Още от понеделник България ще попадне в т.нар. „топъл сектор“ на атмосферната циркулация. Дневните температури ще достигат 9°-13° в по-голямата част от страната. Очаква се слънчево и по-стабилно време, като тенденцията за затопляне ще се запази и около националния празник – 3 март.

Според прогнозите март ще започне с температури, близки и дори малко над климатичните норми. След мрачните и облачни януари и февруари, слънцето ще се показва все по-често.

Зимата постепенно отстъпва, а по всичко личи, че март ще започне с повече слънце и по-високи температури. Пролетта чука на вратата, обяви климатологът.