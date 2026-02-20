Хасан Адемов разпореди проверка на сигнала за душене на дете от учител в село Ракево

Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов разпореди на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) да извърши проверка на сигнала за евентуално насилие над дете в училище в село Ракево. Това съобщиха от пресцентъра на министерството. Екип на ДАЗД ще посети учебното заведение и ще провери всички факти и обстоятелства по случая.

Според родител на четвъртокласник синът му е бил душен от учител

На пострадалото дете и съучениците му ще бъде предложена психологическа подкрепа от психолози на ДАЗД, посочиха от министерството и допълниха, че ще бъдат сезирани всички компетентни институции и ще се изиска информация за предприетите от тях действия.

По сигнала работи и Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“. Социалните работници ще предприемат всички необходими действия за подкрепа на детето и неговото семейство в рамките на своите правомощия.

Бащата на ученика – Мирослав Любенов, заяви пред bTV, че инцидентът е станал в петък, като семейството не е било своевременно уведомено от ръководството на училището.

По негови твърдения детето е било заключено заедно с други ученици в помещение, използвано като кухня, без това да е разпоредено официално от директора. Според разказа на бащата учителят е дръпнал детето за раницата, вследствие на което тя се е скъсала, а след това го е притискал за врата и главата.

И други родители изразиха притеснения и подкрепиха твърденията за агресивно поведение. Те заявиха, че децата им изпитват страх и нежелание да посещават училище след случилото се. Част от тях настояха за незабавни мерки и отстраняване на учителя до приключване на проверката.

В сряда парламентът прие на първо четене без дебат изменения в Наказателния кодекс за по-строги мерки срещу престъпленията над деца.