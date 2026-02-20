11 експерти от 10 компании ще участват в първия бизнес форум на Imoti.net на 24 февруари

11 водещи експерти от 10 компании и професионални организации ще очертаят посоката на имотния пазар в ключов момент за сектора - между края на цикъла на ускорен ръст и началото на по-сегментирана и предизвикателна фаза. Това ще се случи на 24 февруари от 14:00 часа в Интер Експо Център по време на първия за годината бизнес форум на Imoti.net. Той е част от 11-ото издание на Real Estate Business Forums & Awards - проекта на Imoti.net, първата платформа за обяви на недвижими имоти, която е част от Investor Media Group. Събитието ще събере представители на консултантски компании, банки, брокерски мрежи и браншови структури, за да дадат цялостна картина на "новата нормалност" в сектора у нас. Първият фокус ще бъде пазарът в столицата.

Бизнес форумът на Imoti.net започва в 14:00 часа, а програмата включва три дискусионни панела. В първия участие ще вземат Иглика Йорданова (Colliers), Ивайло Вълчев (Fibank), д-р Гергана Цанкова (LUXIMMO Group) и инж. Асен Чавдаров (Контракт Сити). Те ще коментират охлаждането на пазара след пика, новата ценова логика, интереса към имоти в чужбина и очакванията за чуждестранни купувачи у нас. Сред акцентите ще бъдат ефектът от еврозоната и кои сегменти - жилища, наеми, офиси, логистика или ваканционни имоти - ще поведат пазара в следващия етап. Модератор на дискусията ще бъде управителят на Imoti.net Снежана Стойчева.

Вторият панел ще се фокусира върху адаптацията към новия тип клиент. Момчил Кръстев (Примо+), Спаска Шарланджиева (Велдикс) и инж. Румяна Александрова (САНДЕР КОРЕКТ) ще анализират профила на купувача през 2026 г. - по-информиран, по-взискателен и по-предпазлив. Темите включват прехода от брокер към консултант, ролята на Gen Y и Gen Z, дигиталните инструменти и доверието като ключов капитал в по-конкурентна среда. Модератор ще бъде Венцислав Златков, регионален мениджър на Imoti.net.

Финалната дискусия - "Кой ще оцелее и кой ще води пазара до 2030?" - събира Полина Стойкова MRICS (BULGARIAN PROPERTIES), Николай Господинов (iBrokers), Стоян Гочев (RE/MAX City & RE/MAX City Mall) и Даниела Грозева (НСНИ), отново с модератор Снежана Стойчева. Разговорът ще очертае кои бизнес модели ще се окажат устойчиви в среда на по-бавни сделки, по-взискателни клиенти и променена финансова рамка.

Форумът идва в момент, в който решенията за позициониране на пазара ще имат дългосрочни последствия - както за компаниите, така и за инвеститорите и крайните купувачи.

За повече информация за предстоящия бизнес форум на Imoti.net в София, за целогодишния проект Real Estate Business Forums & Awards, както и за регистрация за безплатно присъствие, посетете Investor Media PRO.

Основен партньор на проекта е Fibank, а партньор е BULGARIAN PROPERTIES. С подкрепата на Девин, хипермаркети HIT Max, shop.gladen.bg, White Bite Catering, MANCHINI, Angel’s Estate. Институционални партньори са Българо-испанската търговска камара и Камара на строителите в България. Медийни партньори са Investor.bg, Dnes.bg, Bulgaria ON AIR, Money.bg, Stolica.bg, Dir.bg, Списание Daibau, stroitelbg.bg.