IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 49

Топло време и утре, градусите ще стигнат до 33

в София максималната температура ще бъде около 29 градуса

08.09.2025 | 14:30 ч. Обновена: 08.09.2025 | 16:29 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

През нощта облачността ще бъде разкъсана, често намаляваща до незначителна. Ще духа слаб югоизточен вятър, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

Утре ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

Атмосферното налягане бавно ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София - около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в Рила и Пирин ще превали. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В четвъртък над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. Над Западна България въздушната маса ще бъде неустойчива и там ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен югоизточен вятър. Съществена промяна на температурите не се очаква. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

времето прогноза
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem