Близнашки: Конституцията не предвижда еднолично управление от страна на президента

От много време насам не е имало такова разделение, допълни той

06.09.2025 | 21:37 ч. Обновена: 06.09.2025 | 22:33 ч. 5

От много време насам не е имало такова разделение. Това заяви в предаването "Опорни хора" бившият премиер проф. Георги Близнашки.

Той коментира темата навръх Деня на Съединението - 6 септември.

"Аз самият съм силно разтревожен от това задълбочаващо се разделение в нашето общество. Политиците сякаш се опитват през цялото време да нагнетяват напрежението, да въвеждат нови и нови разделителни линии. Това е една вредна политика, но за съжаление, тон задава и самият държавен глава, от когото се очаква да бъде обединител на нацията. Създават се изкуствени кризи, които не позволяват институциите да си вършат работата по един нормален, спокоен начин", категоричен е бившият премиер пред Bulgaria ON AIR

Относно разделението между изпълнителната власт и президента, проф. Близнашки заяви: "Президентът се опитва да изкористи своите правомощия. Като че ли му се ще да се пазари - "Аз ще отстъпя за едно, вие ще ми дадете аз да назнача друга фигура". Не е това замисълът на Конституцията. Не е това логиката на парламентарната демокрация, но за съжаление, през всичките тези години, през които Румен Радев е на чело на държавата, се наблюдават тези проблеми - до голяма степен изкуствени проблеми. Той се опитва да налага своята воля, своята гледна точка, но Конституцията не предвижда еднолично управление от страна на президента, включително и що се отнася до т.нар. служебни правителства", коментира още Георги Близнашки. 

Целия разговор гледайте във видеото.  

