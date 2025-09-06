Румен Радев: Има политически брокери, готови да похарчат нашето бъдеще

Съединението е нашето вдъхновение, единни сме успявали и само единни ще пребъдем, каза президентът Румен Радев в словото си по повод 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия в Пловдив.

Вярвам, че обединени всички заедно ще надмогнем днешните недъзи и заедно ще строим България в заветите на нашите предци – България свободна, демократична, справедлива, просперираща, допълни той. Вярвам, че ще надмогнем вечните деления, които ни правят уязвими отвън, и днес тези разломи са опасни за държавата, посочи президентът.

Ще отхвърлим неверието в собствените ни сили, защото скъпо сме плащали в миналото за унизителното разбиране, че нищо не зависило от нас и че съдбата ни се решавала някъде другаде, ще излезем от комфорта на малодушието, каза още Румен Радев.

Президентът направи паралел между историческите уроци и днешната политическа реалност.„140 години след Съединението Великите сили отново спорят за влияние. А у нас има политически брокери, готови да похарчат нашето бъдеще, за да си купят власт и да заменят идентичността ни с удобство“, предупреди той.

Радев отправи риторичен въпрос към хилядите събрали се на площада:

„Ще оставим ли България на дерибеите?“ И отговори: „Не! Няма да я оставим и няма да позволим да се търгува със съдбата ни!“

„Вярвам, че всички заедно ще надмогнем недъзите си, ще излезем от комфорта на малодушието и ще строим България по заветите на нашите предци“, каза президентът.

Той подчерта, че Съединението трябва да бъде не само исторически спомен, но и вдъхновение за днешното поколение.

„Поклон пред дръзките и храбрите. Да живее единна и свободна България!“, завърши тържествено Румен Радев.

В 20:30 часа на площад „Съединение“ в града пред едноименния паметник започна тържествена заря-проверка.

В нея участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции, 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.

На церемонията присъстваха председателят на Народното събрание Наталия Киселова, премиерът Росен Желязков, вицепрезидентът Илияна Йотова, кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител на Пловдив, министри, депутати, общински съветници и др.