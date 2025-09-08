5 причини защо трябва да поставите брака пред децата си

Винаги сте чували, че за да поддържате брака си щастлив и успешен, вие и вашият съпруг/съпруга трябва да давате приоритет един на друг и на брака си преди всичко останало.

Много двойки започват да фокусират живота си около децата и превръщат именно тях в свой основен приоритет, пренебрегвайки себе си като тандем.

Замислете се, че ако половинката ви винаги е твърде уморена, за да прекарва повече време с вас (тъй като ходи на работа и се върти основно около децата) - възможно е да започнете да се чувствате необичани, самотни, неоценени, ядосани и обидени.

Тези чувства са трудни за преодоляване и често срещаната реакция е някаква форма на отдръпване от този партньор, който инвестира повече в отношенията си с децата.

Истината е, че, ако поставите децата си като приоритет преди брака (особено ако преследвате и взискателна кариера), вероятно ще загубите и двете в даден момент. Децата с времето ще пораснат и ще започнат свой самостоятелен живот, извън семейното гнездо. А за брака ви, междувременно, може да e твърде късно отново да ви става основен приоритет, след като години наред сте го пренебрегвали.

А ето и 5 причини защо трябва да поставите брака си пред децата си:

1. Дали сте брачен обет на съпруга си, а не на децата си

Става въпрос за брака! Влизането в брак пред закона и особено пред Бог ясно показва, че връзката ви е на първо място. Това е една от най-големите причини, поради които вашият съпруг/съпруга трябва да е на първо място в живота ви. Поставянето на децата на първо място намалява обвързването и обезценява половинката ви. Поставянето един на друг на първо място създава вида увереност, която кара любовта да процъфтява и децата да се чувстват сигурни.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg