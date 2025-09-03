Путин към Киев: Спрете войната с преговори или аз ще я спра със сила

Руският президент Владимир Путин се обърна към Киев и обяви, че има шанс войната в Украйна да бъде прекратена с преговори, "ако здравият разум надделее" – вариант, който той предпочита, но в същото време е готов да сложи край на войната и чрез сила, ако това е единственият начин, предаде Ройтерс.

По време на изявлението си от Китай, където Путин е на посещение, той заяви, че вижда "светлината в края на тунела" предвид това, че както той каза САЩ полагат искрени усилия да намерят решение на приключване на най-голямата война в Европа от Втората световна война.

"Мисля, че ако здравият разум надделее, ще бъде възможно да се споразумеем за приемливо решение на конфликта. Това е моето предположение", каза той пред репортери в Пекин. "Особено след като виждам настройката на сегашното американско правителство на президента Тръмп, а ние виждаме не само изявленията на страната, а и нейното искрено желание да намери решение", добави той, цитиран от БТА.

"Мисля, че има някаква светлина в края на тунела. Но нека видим как се развие ситуацията. Ако това не е така, тогава ще трябва да решим проблемите си чрез сила", каза руският президент.

Той заяви, че е готов да преговаря с Володимир Зеленски, ако украинският президент отиде в Москва, но предстои да се разбере дали има смисъл от такава среща.

Путин повтори виждането си, че Зеленски е нелигитимен президент, тъй като мандатът му е изтекъл. Киев отхвърля критиката, като казва, че е невъзможно да се произведат избори по време на война.

Зеленски настоява да се срещне с Путин, за да обсъди условията на евентуална сделка, въпреки че двете страни остават отдалечени, като в същото време украинският президент призовава Вашингтон да санкционира Москва повторно, ако Путин не се съгласи.

Американският президент Доналд Тръмп, който опитва да посредничи за споразумение, също каза, че иска двамата лидери да се срещнат и говори за евентуално налагане на още санкции срещу Русия.

Путин каза пред репортери, че винаги е бил отворен към среща със Зеленски, но повтори отдавашната позиция на Кремъл, че подобна среща трябва да бъде добре подготвена предварително и да доведе до осезаеми резултати.

Предложението на руския президент Владимир Путин да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Москва е неприемливо, заяви от своя страна днес министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.

Той каза, че най-малко седем страни, включително Австрия, Ватиканът, Швейцария и три страни от Залива, са готови да бъдат домакини на евентуална среща.

"Това са сериозни предложения и президентът Зеленски е готов за подобна среща по всяко време“, написа той в "Екс". "Путин обаче продължава да се подиграва с всички, като умишлено отправя неприемливи предложения", добави Сибига. (БТА)