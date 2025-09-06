Божанов: Има риск за страната да продължи да съществува като демократична република

Вотът на недоверие, който ПП-ДБ ще внесе срещу правителството на Росен Желязков, ще бъде най-добре аргументираният такъв вот. Това заяви в предаването "Опорни хора" съпредседателят на "Да, България!" Божидар Божанов.

"При вотовете на недоверие трябва да бъдат посочени дефицитите на едно управление, когато те са стигнали до такова ниво, че просто ежедневната критика не е достатъчно политическо действие. Когато казваме, че институциите се завладяват и дозавладяват, това тече с още по-висока скорост при това правителство, ние виждаме много сериозен риск изобщо за страната, за това как тя може да продължи да съществува изобщо като демократична република. И именно затова поставяме сега този вот на недоверие, защото след 6-8 месеца нещата може да са много по-зле", коментира още депутатът пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос на Ганиела Ангелова дали МЕЧ и АПС ще подкрепят вота на недоверие, Божанов отговори: "Още през юли обсъждахме темата и имаме принципното съгласие... Нямаме разговори с "Възраждане", но пак казвам - всеки, който се е определил като опозиция, би било разумно при такива аргументи, в такъв контекст да го подкрепи. Дали ИТН и БСП ще решат, че вече става твърде скъпо за тях да стоят в такова управление, е въпрос към тях. Дали Пеевски ще реши да прати страната на избори, е въпрос отново към него", заключи той.

Целия разговор гледайте във видеото.