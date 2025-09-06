IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 0

Божанов: Има риск за страната да продължи да съществува като демократична република

Вотът на недоверие ще бъде най-добре аргументираният, обеща той

06.09.2025 | 22:25 ч. Обновена: 07.09.2025 | 00:10 ч. 12

Вотът на недоверие, който ПП-ДБ ще внесе срещу правителството на Росен Желязков, ще бъде най-добре аргументираният такъв вот. Това заяви в предаването "Опорни хора" съпредседателят на "Да, България!" Божидар Божанов.

"При вотовете на недоверие трябва да бъдат посочени дефицитите на едно управление, когато те са стигнали до такова ниво, че просто ежедневната критика не е достатъчно политическо действие. Когато казваме, че институциите се завладяват и дозавладяват, това тече с още по-висока скорост при това правителство, ние виждаме много сериозен риск изобщо за страната, за това как тя може да продължи да съществува изобщо като демократична република. И именно затова поставяме сега този вот на недоверие, защото след 6-8 месеца нещата може да са много по-зле", коментира още депутатът пред Bulgaria ON AIR.  

Свързани статии

На въпрос на Ганиела Ангелова дали МЕЧ и АПС ще подкрепят вота на недоверие, Божанов отговори: "Още през юли обсъждахме темата и имаме принципното съгласие... Нямаме разговори с "Възраждане", но пак казвам - всеки, който се е определил като опозиция, би било разумно при такива аргументи, в такъв контекст да го подкрепи. Дали ИТН и БСП ще решат, че вече става твърде скъпо за тях да стоят в такова управление, е въпрос към тях. Дали Пеевски ще реши да прати страната на избори, е въпрос отново към него", заключи той. 

Целия разговор гледайте във видеото. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

политика Bulgaria ON AIR вот на недоверие
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem