След 6 години: Полицията арестува "фантома", каращ болид от Формула 1 в Чехия

Неуловимият „фантом“, който лети по главните магистрали в продължение на шест години със своя черевен болид от Формула 1, най-накрая е арестуван от полицията в Чехия.

Червената състезателна кола е била забелязвана да превишава скоростта по чешките пътища многократно от 2019 г. насам, като водачът, облечен с каска и пълна състезателна екипировка, непрекъснато успява да се измъкне от хватката на полицията.

Властите са имали затруднения с доказването на самоличността му, поради факта, че той постоянно носи каска. В крайна сметка, в неделя сутринта, той е бил арестуван. Става дума за 51-годишен мъж, който живее в село Бук, на 37 мили югозападно от Прага.

Полицията е била информирана след получаване на обаждания, в които се казва, че е видяна състезателна кола на бензиностанция близо до Добриш.

Just a GP2 car in Ferrari colours cruising up a highway in the Czech Republic. Police have not been able to identify the illegal joyrider and are looking for him for questioning.

И дори залавяето му е било като по филмите - полицията се е появила с няколко патрулни коли и хеликоптер, преди да задържат мъжа, след като той за кратко е отказал да излезе от превозното средство.

Мъжът е видян да спори с полицаи и да им казва, че влизат в частен имот, докато е седял в колата пред гаража си, на кадри, публикувани от местни медии.

„Благодарение на информация от шофьори, тази сутрин спряхме пилот от Формула 1 в село Бук, който е карал с превишена скорост по магистрала D4“, написа чешката полиция в X. „Полицията идентифицира шофьора като 51-годишен мъж и впоследствие го отведе в районното управление, за да даде обяснение. Шофьорът на колата, който беше спрян от полицията, отказа да коментира ситуацията по време на разпита. Полицията ще продължи с административно производство, при което той може да се изправи пред глоба от няколко хиляди крони и забрана за шофиране.“

Синът на шофьора, на име Лукас, твърди, че полицейското присъствие е непропорционално на „нарушение на правилата за движение“.

„Те влязоха в частния ни имот и нарушиха правата ни, според мен това беше напълно ненужно и незаконно“, каза той пред репортери в неделя.

Той отрече всякаква връзка с колата, която беше забелязана да превишава скоростта само преди няколко седмици.

Бащата и синът водят YouTube канал, наречен TrackZone, където публикуват видеоклипове на колата.

„Събитията винаги са протичали без никакви проблеми. Всички знаят много добре, че болидът се движи по магистралите в Чехия от 2019 г. и хората ще трябва да свикнат с нея“, каза той пред чешкия вестник Idnes.cz.

Превозното средство на фантомния шофьор често е описвано като болид Ferrari от Формула 1, но се предполага, че всъщност е Dallara GP2/08

Незаконно е да шофираш болид от Формула 1 по обществени пътища в Чехия, а и самите коли не са констроирани за това, тъй като нямат регистрационни номера, светлини, мигачи и друго оборудване за безопасност. Следователно, шофьорът може да бъде глобен или да му бъде отнета шофьорската книжка.

Синът на шофьора се възмути на десетките полицейски коли, пристигнали до къщата, катто и на хеликоптера, летял над нея.

„Вероятно е имало повече полицаи тук, отколкото когато се случи убийство. Всичко това заради предположението за нашето нарушение на правилата за движение, че уж са ни видели да караме болид от Формула 1, който според техните предположения е превишавал скоростта по магистралата преди няколко минути, за което ние не знаем абсолютно нищо“, добави той.

Той добави, че не смята карането на болид по магистралата за опасно.

„Винаги караше с максимум 180 до 200 километра в час и не застрашаваше никого. Просто караше и не правеше опасни маневри. Други хора карат много по-опасно днес“, отбеляза той. „Разбирам правилата, но дори шофьор без стикер за магистрала извършва нарушение, точно както болид, който се кара по магистралата. В Америка всеки може да кара с каквото си иска и както си иска, и това му върши работа“, добави той.

Той добави, че собственикът просто иска да кара болида по магистралата и й се наслаждава.

„Ако имахте такава кола у дома, нямаше да искате само да я гледате. За мен, само защото една кола не е построена за магистралата, не означава, че не може да се кара по нея. В никакъв случай. Шофьорите, които карат с 30 мили в час по селски пътища, са далеч по-опасни“, казва той.

Синът твърди, че болидът е бил закупен от британски състезателен отбор.

„Това е Ferrari Dallara GPF1, прототип от 2006 г., каквито има само два в света. Ние сме единствените, които разпространяват информация за него, никой друг не знае нищо за него“, каза той, когато журналисти го попитаха какъв тип автомобил е. „Дейвид Хаузер от британския състезателен отбор, който го е карал по хълмисти изкачвания, казва, че е GP2 заради предната броня“, обясни той, добавяйки, че Кими Райконен е тествал колата.