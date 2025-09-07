IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 45

Безлична България отнесе тройка и от Грузия

В 30-ата минута грешка в защитата на Владимир Николов позволи на Кварацхелия да открие резултата за 1:0

07.09.2025 | 18:01 ч. Обновена: 07.09.2025 | 18:49 ч. 76
Безлична България отнесе тройка и от Грузия

България стартира активно гостуването си на Грузия в Тбилиси и още в четвъртата минута имаше шанс да поведе. Центриране на Радослав Кирилов бе засечено с глава от Марин Петков, но вратарят Мамардашвили отрази с впечатляващ рефлекс.

Домакините бързо отвърнаха с опасен пробив на Какабадзе, чийто удар бе спасен от Светослав Вуцов. В средата на първата част Кварацхелия пробва късмета си от дистанция, но топката мина покрай вратата.

В 30-ата минута грешка в защитата на Владимир Николов позволи на Кварацхелия да открие резултата за 1:0. Само три минути по-късно Микаутадзе бе близо до втори гол, но топката срещна страничната греда. Все пак до почивката Грузия удвои преднината си след отлична комбинация между Давиташвили и Гагнидзе – 2:0.

След антракта домакините решиха всичко. Вуцов отрази удар на Кочорашвили, но при добавката на нападателя на „Виляреал“ Микаутадзе нямаше какво да направи – 3:0.

България опита да върне гол чрез Марин Петков в 75-ата минута, но ударът му от границата на наказателното поле бе неточен. Така „лъвовете“ записаха тежка загуба, докато грузинските фенове празнуваха убедителен успех на стадион „Борис Пейчадзе“.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

футбол Грузия Национален отбор
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem