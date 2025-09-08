Петков: Законът мина, нищо не може да се построи на 500 м от Корал, Иракли и Карадере

Бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков опроверга слуховете, че се готви да строи на плаж Корал, че с подставени лица е купил земя.

Ето какво написа Петков в профила си във Facebook:

Щастлив съм, че законът мина и нищо не може да се построи на 500 м от плаж Корал, Иракли и Карадере. Това беше начинът нашите деца да знаят какво означава природен плаж, запазена дюна и истинска черноморска природа.

Какви ли не слухове чух по мой адрес – че имало къмпинг, който бил мой зад Корал, че съм накупил земи с подставени лица, че съм бил направил някакви десетки схеми. Поредните пълни лъжи на болни или злобни глави.

Радвам се, че без да притежавам един кв. м около Корал, оставям на трите си дъщери и на всички деца на България един плаж, който няма да бъде застроен, и дюни, които няма да бъдат докоснати. Ако видите как от двата края на плажа и зад него бяха се появили все повече проекти, беше наистина въпрос на съвсем малко време да загубим част от природата там.

За да постигнем тази защита, разбира се, не е само моя заслуга – всички се борихме за тези промени много години. Мирослава Петрова, целият екип на „Да запазим Корал“, дори и “доносниците на ДАНС”, преди да станат такива, изиграха важна роля, за да се случи всичко това. Няма да забравя заслугите им по казуса, въпреки долното им поведение след това, когато бяха използвани като политически марионетки.

Който каквото иска да си говори по темата. Резултатите са тези, които имат значение. Тази година видях толкова много млади семейства, които се радват на този плаж за природосъобразен туризъм, зад който няма да се вдигне бетонова стена от хотели. Това е истинската награда.

Радвам се, че всички, които ме познават добре, знаят, че нито една стотинка извън заплатата ми не съм взел като политик и не съм участвал в нито една схема. Да, правил съм политически грешки, но никога не се продадох, и за себе си нулева толерантност към корупцията, беше обещание, което спазих абсолютно. Знам, че и останалият отбор на "Продължаваме промяната" е направен от такива хора.

Благодаря на всички, които имаха участие Корал да остане кътче на българското Черноморие с истинска природа, на което следващите поколения могат да се наслаждават.", завършва Петков.