Новини Днес | 35

Слънчево време в почивния понеделник, градусите между 28° и 33°

По Черноморието също ще бъде предимно слънчево

07.09.2025 | 14:40 ч. Обновена: 07.09.2025 | 16:10 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

През нощта облачността ще намалява, над западните райони до предимно ясно. Ще е почти тихо. 

В понеделник ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София - около 29°. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна.
  
По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
  
В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в Рила и Пирин ще превали. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 15°.                       
  
Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще бъде без съществени валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания в следобедните часове, главно в планините и планинските райони. Вятърът ще е най-често от изток-югоизток, предимно слаб, в нощните часове ще стихва, а в Източна България през деня ще е до умерен. 

Температурите ще са без съществена промяна - преобладаващите максимални ще бъдат между 28° и 33°.
  

Тагове:

НИМХ прогноза за времето лято септември
