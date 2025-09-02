В новия "Ерген": От Пенко до Емили, от инфлуенсъри до актьор

Емили Шишкова Безспорно най-обсъжданата след старта е 27-годишната Емили от село Кравино. Студентка по право, която мечтае да стане политик, полицай или прокурор. Всичко по нея е "пластмасово" - изкуствени гърди, зъби и скули, хиалуронови устни и купена коса. Последната книга, която е прочела, е „Пинокио", а мечтите ѝ за любов приличат на сцена от "Сексът и градът". Емили иска един мъж завинаги, но е готова да скочи в чаршафите на всеки, който ѝ купи скъпа чанта. Снимка: bTV 1 / 17 / 17

Вече са ясни главните действащи лица в по-различния формат "Ергенът: Любов в рая".

Познати, непознати и образи, които предизвикват повече възмущение, отколкото някаква еротика ще се борят за зрителското внимание в стремежа към популярност.

Още след първите минути започнаха коментарите в социалните мрежи като най-голям интерес предизвика Емили. И няма как да е по друг начин - много козметични промени, неадекватна визитка и рекордът ѝ - прочела за 4 дни "Пинокио". Половината участнички вече са участвали в "Ергенът", но явно изявата им е минала незабелязано или поне не са постигнали "мечтите" си. Естествено, има представителки на престижната "професия" инфуенсър, но има и работяги.

Вижте в галерията визитките на всички участници.