Слънчева събота с температури до 18 градуса

Съботният ден ще е предимно слънчев. До обяд в Дунавската равнина има условия за мъгли. Обявен е жълт код в 11 области на Северна България заради мъгли.



Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 13° и 18°, значително по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температури ще е около 0°, максималната – около 16°. В планините ще бъде слънчево със слаб вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 9°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с мъгла. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще е 1 бал. / БГНЕС