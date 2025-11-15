IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Слънчева събота с температури до 18 градуса

До обяд в Дунавската равнина ще има мъгли

15.11.2025 | 06:50 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Съботният ден ще е предимно слънчев. До обяд в Дунавската равнина има условия за мъгли. Обявен е жълт код в 11 области на Северна България заради мъгли. 


Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 13° и 18°, значително по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температури ще е около 0°, максималната – около 16°. В планините ще бъде слънчево със слаб вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 9°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с мъгла. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще е 1 бал. / БГНЕС

време прогноза мъгли Дунавска равнина есен ноември
