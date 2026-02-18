IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски е разочарован от преговорите с Русия за мир

Чувствителните политически въпроси не са били обсъдени достатъчно

18.02.2026 | 22:52 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски е разочарован от преговорите с Русия за мир в Женева. Зеленски заяви, че не е удовлетворен от поредния кръг на разговорите с руските преговарящи и отбеляза, че "чувствителни политически въпроси" не са били обсъдени достатъчно, предаде Ройтерс.

Разговорите се водят заедно с американски представители, но споразумението за край на войната все още изглежда далеч. 

"Днес не можем да кажем, че резултатът е задоволителен", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

"Военните обсъдиха някои въпроси сериозно и по същество. Чувствителни политически въпроси, възможни компромиси и необходимата среща на лидери не бяха достатъчно добре обсъдени", добави той.

Володимир Зеленски Украйна Русия преговори мир Войната в Украйна
