Защо американският флот потапя собствените си военни кораби като предупреждение към Русия и Китай?

Американският флот потапя корабите си като предупреждение към Русия и Китай. Военните искат да разберат как корабите се справят с повреди и как се държат оръжията при стрелба в реалистични условия, пише за 19FortyFive д-р Брент М. Истууд.

Тези учения използват изведени от експлоатация плавателни съдове, почистени от гориво и опасни материали. Те се разполагат в разчистени корабни пътища и се потапят в съответствие с екологичните разпоредби.

Може би не знаете, но Военноморските сили на САЩ провеждат стрелби с бойно оръжие срещу собствените си кораби. Това се нарича учение за потапяне или SINKEX. Повърхностни военни кораби, самолети и подводници могат да репетират атаки със собственото си оръжие, за да симулират бойни действия. ВМС извлича много поуки от тези учения. Моряците събират данни за това колко удари може да понесе корпусът, преди да потъне на дъното на океана. Персоналът се запознава по-добре с оръжията си и развива експертиза. Това е отличен начин да се създаде среда, в която се използва реална цел, за да се даде на моряците представа за това какво е да участваш в морска битка. Повечето пъти стрелбата от надводни кораби се провежда чрез симулатори.

Моряците често нямат възможност да стрелят с оръжия по реална цел, а не по хипотетична.

Бреговият боен кораб USS Pierre (LCS 38) от типа Independence се подготвя да акостира на пристанището при пристигането си за първи път в родния си пристанищен град Сан Диего на 5 декември 2025 г. Pierre, вторият кораб на ВМС на САЩ с това име, е пуснат в експлоатация в Панама Сити, Флорида, на 15 ноември като последният LCS от типа Independence. Бреговите бойни кораби са бързи, оптимално екипирани, пригодени за мисии надводни бойни кораби, които оперират в близки до брега и открити океански води, побеждавайки заплахите за крайбрежието на 21-ви век.

През 2024 г. бившата USS „Кливланд”, изведена от експлоатация амфибийна транспортна док от клас „Остин”, беше унищожена по време на SINKEX. Това се случи на 40 мили от сушата в северната част на Тихия океан. Ще вляза в повече подробности за това как се случи, но първо ми позволете да обясня повече за учението по потапяне.

Едно от притесненията относно SINKEX е как процесът може да повлияе на околната среда. Важно е потъването на целевия кораб да се извърши в зона, която не оказва негативно влияние върху морския живот. Например, кораловите рифове могат да бъдат повредени, а риболовните зони и местообитанията могат да бъдат засегнати. Военноморските сили се уверяват, че всички екологични проблеми са разрешени, преди да се пристъпи към SINKEX.

Освен това целевият кораб трябва да бъде почистен от всички химикали, петролът трябва да бъде отстранен от отделенията на кораба, а материалите, съдържащи живак или флуоровъглероди, трябва да бъдат неутрализирани. SINKEX се провежда в съответствие с всички закони за опазване на околната среда.

През 2024 г. Военноморските сили участваха в SINKEX с USS Cleveland (LPD-7) по време на Valiant Shield 24. През юни същата година военноморски персонал участва в учения в Тихия океан, които включваха Гуам, Общността на Северните Мариански острови, Палау и морето около Марианския островен комплекс.

„Valiant Shield 24 е многонационално, провеждано на всеки две години полево учение, фокусирано върху интегрирането на оперативната съвместимост в мултидомейн среда. Учението изгражда реални умения за поддържане на съвместни сили чрез откриване, локализиране, проследяване и ангажиране на единици в морето, във въздуха, в космоса, на сушата и в киберпространството в отговор на редица мисии“, съобщи Военноморските сили в прессъобщение.

Това беше 12-дневно съвместно учение, в което участваха Военноморските сили, Морската пехота, Армията, Военновъздушните сили, Бреговата охрана и Космическите сили. Идеята е всички видове въоръжени сили да бъдат подготвени за многодоменни извънредни ситуации или спешни случаи, които могат да включват дори военни действия.

„Кливланд” е служил повече от 44 години.

Последната му мисия е била през 2011 г. по време на учението „Pacific Partnership“. По време на четиримесечната мисия корабът е акостирал в Тонга и Австралия, както и в други места в Тихия океан.

Cleveland е построен през 1964 г. в Мисисипи и е базиран в Сан Диего през 1967 г. През същата година той отплава за Виетнам като част от конвой. Кливланд беше флагмански кораб по време на тази мисия. Корабът превозваше товари и доставяше провизии до Хюе и Донг Ха. Първата му бойна акция беше по време на операция „Балистична арка“, която представляваше амфибийна атака и хеликоптерна атака в провинция Куанг Три, близо до демилитаризираната зона.

Подобни бойни мисии бяха проведени по време на операциите „Балистична броня“ и „Атака на крепостта“. По време на битката при Хюе, „Кливланд“ разтовари 600 тона муниции. „Кливланд“ проведе и различни мисии за търсене и спасяване с хеликоптерите си. „Кливланд“ изпрати медицински екипи за спасяване на интендантския персонал по време на експлозия в складова база за муниции в Куа Виет.

След войната във Виетнам „Кливланд” започна различни учения и амфибийно обучение. До 80-те години на миналия век той служи като флагман за многобройни разгръщания в Близкия изток. Той беше активен по време на FleetEx през 1988 г., транспортирайки повече материали, и участва в операции по време на RimPac88.

Прескачаме напред до 2024 г. по време на SINKEX. Американската морска корпорация е изтеглила бившия USS Кливланд на място. Корабите в близост са използвали прецизни ракети – за първи път тези оръжия са били използвани срещу кораб.

SINKEX е важно учение за тестване на боеприпаси. То помага на Военноморските сили при проектирането на кораби и позволява на техници и инженери да събират информация за това как корабите могат да издържат на удари от ракети, торпеда и оръдия.