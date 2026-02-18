Америка разположи самолети C-130 в... Антарктида?

Огромният C-17 Globemaster, основната опора на транспортния флот на ВВС, често има проблеми с експлоатацията в студени условия през определени периоди от годината. Представяме ви C-130 Hercules.

Военната дейност, свързана с Северния полярен кръг, е в новините напоследък. С топенето на ледените шапки, отварянето на нови морски пътища и нови природни ресурси, които стават достъпни и икономически изгодни за добив за първи път, различни северни държави се борят за значение близо до Северния полюс.

И въпреки че далечният север е погълнал общественото внимание – отчасти поради противоречивия опит на президента Доналд Тръмп да придобие Гренландия – същият процес е в ход и в Антарктида. Всъщност миналата година ВВС на САЩ проведоха „Операция Дълбоко замразяване“, връщайки всички транспортни самолети от Крайстчърч, Нова Зеландия, където американските летци прекараха лятото на 2025 г., извършвайки полети до и от Антарктида. Операция „Дълбоко замразяване“, името, дадено на операциите за подкрепа на Антарктида, започнали през 1955 г., продължава от години, но за първи път включва нов самолет: C-130H от Националната гвардия на Невада.

Ако някога сте летели на международното летище Рино-Тахо, първото нещо, което вероятно ще забележите, е изключително турбулентният финален подход на летището. Второто нещо е редицата самолети C-130 Hercules, паркирани по западната страна на пистата, пише за TNI Харисън Кас, старши автор по въпросите на отбраната и националната сигурност с общо над 1000 статии по въпроси, свързани с глобалните дела.

Известни като „Високите ролери“, 152-рото въздушно крило на Националната гвардия на Невада

и техните C-130 бяха използвани миналата година в операция „Дълбоко замръзване“. Причината: огромният C-17 Globemaster, основната опора на транспортния флот на ВВС, често има проблеми с работата в студени условия през определени периоди от годината.

„Има период на пауза за C-17, от около 5 декември до третата седмица на януари, през който не работим, защото пистата става твърде мека“, каза подполковник Джак Смит, командир на 304-та експедиционна ескадрила за въздушен транспорт в Антарктическите операции. „Но C-130 могат да започнат да работят по-рано, защото са по-малки и по-леки, така че имат възможност да превозват пътници на север и юг по време на тези периоди на пауза.“

LC-130, вариант на C-130, оборудван със ски, участва в операция „Дълбоко замразяване“ от години. Но C-130H от Рино е далеч по-евтин за експлоатация. Защо? Защото ските заемат място в небето в сравнение с прибиращите се колесници, което значително намалява горивната ефективност – дотолкова, че LC-130 използва 25 процента повече гориво от C-130H.

Разбира се, нито LC-130, нито C-130H имат товароносимостта на C-17, което е особено полезно при подпомагане на една от основните задачи на операция „Дълбоко замразяване 2025“: подпомагане на възстановяването на кей на гара Макмърдо. Кейът, където корабите разтоварват товари и провизии, е в процес на изграждане, като Navy Seabees са водещи в това начинание, разчитайки на кранове и големи сондажни платформи, на които C-17 са летели. Поради размера си, C-17 могат да кацат само на едно летище в района: Финикс в Макмърдо, писта, състояща се от уплътнен лед, достатъчно здрав, за да се справи с огромния C-17.

Операциите на ВВС в Антарктида са предизвикателни по начина, по който човек би очаквал, принуждавайки летците да „се осмеляват да се справят с суровите условия, за да превозват персонал, оборудване и провизии“, където „условията в Макмърдо могат да се променят бързо“. И макар операциите в Антарктика да са преустановени засега и макар че Пентагонът може да има променящи се приоритети, „има малък шанс ролята на Военновъздушните сили в операция „Дълбоко замразяване“ да бъде засегната“ в бъдеще.