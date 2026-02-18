Дуа Липа със секси Свети Валентин

Дуа Липа и Калъм Търнър определено прекараха романтичен и бляскав Свети Валентин. 30-годишната певица и 36-годишният актьор бяха на Международния филмов фестивал в Берлин. Двамата присъстваха на премиерата на новия филм, в който Калъм участва - "Rosebush Pruning". Те позираха заедно на червения килим и демонстрираха топли отношения. Но почитателите бяха впечатлени и от нещо друго.

А именно - от визията на Дуа.За събитието изпълнителката заложи на провокативен тоалет. Тя позира по дълга мрежеста рокля с пухести елементи по деколтето и в края си. Роклята е в черно, с паднали рамена и стои много секси - заради прозрачните елементи и изрезки.

Звездата демонстрира топ форма и събра много комплименти за фигурата си. Вижда се, че отдолу тя е по черни прашки.

"Свети Валентин в Берлин", написа певицата към кадри от събитието в своя профил в Instagram.

