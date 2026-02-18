Как да намалим апетита преди цикъл?

Много жени добре познават периода преди месечния цикъл – внезапен глад, силно желание за сладко, раздразнителност и спад в енергията, които сякаш идват без причина. Тези промени обаче не са случайни. Те са резултат от колебания в хормони като естроген, прогестерон, серотонин и инсулин, които влияят върху апетита, настроението и начина, по който тялото използва енергията.

Добрата новина е, че храненето може значително да помогне. Подборът на подходящи храни и ограничаването на други може да направи предменструалния синдром по-лек, с по-малко неконтролируеми изблици на апетит и по-стабилно емоционално състояние.

Защо храната е толкова важна по време на ПМС

Във втората половина на менструалния цикъл често се наблюдава понижение на серотонина – хормона, свързан с доброто настроение и спокойствието. Това е една от причините да посягаме към сладки и тестени изделия. Едновременно с това кръвната захар може да се колебае, което води до умора, нервност и силен глад.

Когато се храним по начин, който поддържа стабилни нивата на кръвната захар и осигурява ключови витамини и минерали, подпомагаме нервната система и хормоналния баланс. Така симптомите на ПМС често стават по-слабо изразени.

