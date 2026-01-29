Студен въздух нахлува утре, на много места ще вали

През следващото денонощие ще преобладава облачно време, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. На много места ще има валежи от дъжд, значителни – на места в югоизточната половина от страната. Без валежи ще бъде в северозападните райони. С до умерен, в Източна България – временно силен и поривист, север-северозападен вятър ще нахлува студен въздух. Температурите ще се понижават и до вечерта на места в Добруджа и Лудогорието дъждът ще се примесва със сняг. Минималните температури ще бъдат предимно между 1° и 6°, максималните в повечето места – между 4° и 9°. За София минимална температура ще бъде около 1°, а максималната – 4°.

Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца и през нощта още ще се понижи, а през деня ще започне да се повишава.

По Черноморието ще бъде облачно, с валежи от дъжд, на места – значителни по количество. Вечерта ще спират, най-късно – по северното крайбрежие. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 9°-10°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, които след пладне от запад ще спират. Ще духа слаб, в Източна Стара планина – умерен до силен, вятър от северозапад, като по високите върхове в масивите от Югозападна България ще се ориентира от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 3°.

През следващите дни ще се задържи облачно. В събота след временно спиране в Западна България отново ще започнат валежи от дъжд, в планините над 1300-1400 м – от сняг. Вятърът ще се ориентира от североизток, ще бъде слаб, в източните райони – умерен. Температурите ще се понижат още, минималните ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните – между 3° и 8°. В неделя вятърът от североизток ще се усили и с него застудяването ще продължи. Валежите ще обхванат цялата страна и ще са предимно от сняг, в югозападните райони – и от дъжд. Значителни по количество ще бъдат валежите отново в Южна България. (НИМХ)