Мароканец уби бездомна германка в Италия, тя е обезглавена

Италианската полиция арестува мъж, заподозрян за убийството на жена, чието обезглавено тяло беше намерено на място, което преди е било използвано от италианския Национален изследователски съвет в Скандичи, близо до Флоренция, предаде АНСА.

Според източници задържаният мъж е отговорен за смъртта на 44-годишна бездомна жена от Германия, пребивавала в Италия. По дрехите на задържания са открити следи от кръв, съобщават разследващи. В хода на разследването полицията е иззела окървавен нож и мачете.

Първоначално АНСА съобщи, че задържаният за убийството е бил бездомен мъж от Германия.

Сега агенцията пояснява, че задържаният за престъплението мъж е 30-годишен мароканец. При ареста му той е проявил психически проблеми и е бил настанен специализирано лечебно заведение.

