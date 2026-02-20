Бившият принц Андрю е първата кралска особа арестувана от 400 години насам

Арестът на бившия принц Андрю в четвъртък е първият случай от 400 години насам, в който високопоставен член на британското кралско семейство е задържан - а последният път това хич не е завършило добре... защото финалът на сагата бил обезглавяване.

Крал Чарлз I е бил принуден да се откаже от трона и изправен пред съд - след което през 1649 г. е признат за виновен, че е водил безпощадна гражданска война срещу собствения си народ.

Съдът тогава го обявява за "тиранин, предател, убиец и обществен враг". След това той е публично екзекутиран в Лондон на 30 януари 1649 г., на 48-годишна възраст.

66-годишният Андрю е заплашен от максимално наказание, което е доживотен затвор.

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, който бе арестуван на рождения си ден от полицията на Thames Valley и е обвинен, че е споделял официални тайни с дългогодишния си приятел Джефри Епстийн, е по-малкият брат на крал Чарлз III, който приема това име, когато се възкачва на трона през 2022 година.

Преди това, сестрата на Чарлз III и Андрю - принцеса Ан - става първата кралска особа в съвременната история, осъдена за криминално престъпление. Тя е призната за виновна по британския Закон за опасните кучета през 2002 г., след като нейният бултериер ухапва две деца в Големия парк Уиндзор през април същата година. Принцеса Ан е глобена с 670 долара за нападението и е задължена да плати 330 долара обезщетение. Тя не е била арестувана по този случай, пише New York Post.